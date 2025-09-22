兩大男神帥氣自拍！許光漢與玉澤演釜山影展對談吸引4千粉絲到場！兩人相約海雲台慢跑

許光漢近期即將推出新電影作品《他年她日》，本作也入選本屆釜山影展「Open Cinema」單元，於是在9月21日許光漢也來到釜山並與男神玉澤演同台對談，現場湧入近4千名粉絲前來觀賞這次兩人的談話。

今年也是釜山影展的30周年，規劃了許多明星們的公開對談場次，更提供粉絲們免費入場參與。台灣男神許光漢也首度站上釜山影展的舞台，也帶來退伍後首部回歸大螢幕的作品《他年她日》，與女主角袁澧林大談跨越時空的奇幻戀愛。許光漢一登場也用韓文向大家問候，並表示自己相當喜愛釜山的輕鬆氛圍以及美麗的大海，對於能夠參與本次的活動，他也表示感到相當榮幸與感動。



許光漢是第一次見到玉澤演，更表示在後台見到澤演時，覺得他實在太帥了！也特地用韓文大讚玉澤演「好帥」，此時台下粉絲響起一陣尖叫。澤演則表示自己看過很多許光漢所演出的作品，第一次見到他本人也有種親切又神奇的感覺。澤演還表示自己「身負重任」而來，因為身邊很多女性朋友希望他幫忙轉達對許光漢的問候，相當有趣。



澤演曾來台多次，且每次總被台灣民眾捕捉到他清晨在街頭慢跑的身影，親民形象深植人心。這次他也熱情為許光漢推薦了釜山海雲台的美景以及一些美食，許光漢表示自己喜歡一邊跑步一邊思考，澤演更是開心表達自己也愛跑步，所以本次來到釜山，除了跟許光漢對談以外，兩人也可以一起在海雲台慢跑！令現場粉絲尖叫不已。



許光漢與澤演在近一小時的對談當中，分享了各自的出道心路歷程，暢談自己最喜歡以及最有挑戰性的角色，還有兩人對青春的定義等等，兩人向粉絲們正式道別走下舞台後，更是不忘要拿手機自拍合照，留下同框的回憶。許光漢的新作品《他年她日》也即將在10月3日在台上映。



