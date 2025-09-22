BTS黄金忙内柾国，K-POP 首位在 Spotify「全球顶尖艺人」榜单上累积 800 天的 SOLO 歌手！

BTS 防弹少年团成员田柾国（Jung Kook）展现了作为世界级超级流行巨星的强大存在感，在 Spotify 上创下的亚洲歌手双重新纪录，显示了即便他在非活动（当兵）时期也超有存在感。

柾国在全球最大音乐串流平台 Spotify 的「全球顶尖艺人」榜单上，累积 800 天榜上有名，证明了他作为顶级艺人的持久影响力。特别是柾国即使在非活动期间，也成为首位 K-POP SOLO 艺人连续 800 天留在 Spotify「全球顶尖艺人」榜单的纪录保持者。



此外，将 K-POP 团体与 SOLO 艺人合计在内，柾国也创下了在「全球顶尖艺人」榜单上停留时间第五长的纪录。

柾国的 Spotify 个人帐号累积串流量达 96 亿次，创下亚洲歌手「最短时间」达成，以及 K-POP SOLO 歌手「首位」达成的双重纪录。



他还曾以超过 4,000 万的月听众数，登上历代 K-POP SOLO 艺人「最多月听众数」的第 1 名。目前，他稳定维持在 1,650～1,700 万月听众，展现了独一无二的全球人气。

柾国以首张 SOLO 出道曲〈Seven〉在 Spotify「全球周榜」上，创下亚洲 SOLO 歌手歌曲「首次」且「最长」的 114 周连续上榜纪录；首张 SOLO 专辑《GOLDEN》也在「全球周榜」专辑榜创下「首次」且「最长」的 98 周上榜纪录，音源、专辑双双刷新超长期新纪录。



同时，柾国在 Spotify 上创下亚洲 SOLO 歌手「首次」且「最多」4 首歌曲突破 10 亿串流的新纪录。

柾国的 Spotify 个人帐号还成为 K-POP SOLO 歌手中「首次」且「唯一」拥有 19 首歌曲突破 1 亿串流的新纪录保持者。



此外，他仅凭〈Dreamers〉、〈Left and Right〉、〈Stay Alive〉3 首歌曲，就以 K-POP SOLO 艺人「最短时间」达成 10 亿串流；〈Seven〉更在 Spotify 全球榜上，创下全球男歌手单曲「最多」周串流量 8974 万 8171 次、「最短时间」破 1 亿串流，以及 Spotify 历代「最短时间」10 亿串流等 4 项世界新纪录，这些纪录已在英国正式注册为「金氏世界纪录」。



