孫藝真笑曝「婚後剩菜分給玄彬」，兒子被讚「顏值驚人」網全暴動

韓國女神孫藝真大方分享婚姻生活啦！

她近日上作客了YouTube頻道《妖精在亨》節目，聊到和老公玄彬（炫彬）的夫妻互動、育兒點滴，笑料滿滿。

孫藝真透露和玄彬的緣分其實很特別：「我們是同歲，出道時間差不多，連爸媽年紀都一樣，很多事不用講就能互相理解。」她還笑說，玄彬在她眼裡就是「把自己最真實的一面展現出來的人」，相處起來非常自在。

不過結婚後有了寶寶，生活重心整個大轉變。 孫藝真笑著坦言：「以前談戀愛或新婚的時候，我每天都找食譜，什麼料理都試過。 但現在有了小孩，一切以孩子優先。 有時候只剩一點料理，就隨便給老公，他還會驚訝地說『哇，好久沒吃到這個了』，真的很好笑。」孫藝真也不忘感謝玄彬體貼的地方：「其實很多夫妻都會因為這些小事吵架，但他就算心裡有點小失落，也不會表現出來，反而很能體諒我，這點真的很感恩。」



節目中鄭在亨還忍不住好奇：「聽說小孩超可愛對吧？」孫藝真一開始還小心回應：「等一下我再給你看，不然大家聽了會說我太誇張，所以你要客觀一點喔。」結果一看見影片，鄭在亨馬上驚呼「我見過你小時候的照片，寶寶和你完全一樣」，直說完全被寶寶的可愛電暈。 孫藝真則笑得合不攏嘴，還補充說：「大家都說希望小孩像爸爸，但我們夫妻反而是互相希望孩子能像自己。」小小的調侃讓現場笑聲不斷。



孫藝真更忍不住透露：「我們家寶寶有幾分像我，小孩照片一拿出來就會忍不住講個不停，難怪大家都說是花錢來炫耀小孩。」母愛滿滿藏不住。消息一出，網友立刻炸鍋：「到底有多帥啦！」、「一定是玄彬的縮小版吧~」、「好想看小孩的照片喔！」熱烈討論掀起一波羨慕潮。



現年同為41歲的孫藝真與玄彬2022年甜蜜結婚，隔年迎來可愛的寶寶，一家三口幸福滿分。 夫妻倆不只螢幕上是神仙組合，連私下互動和育兒日常也閃到不行，粉絲直呼：「這才是真人生勝利組！」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞