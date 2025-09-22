《Running Man》婚禮紅包大公開！金鍾國被成員們嚇壞：你們瘋了嗎？居然給這麼多！

最爆笑的是...給最少的成員也被公開，而且節目組還公開了私下的錄音檔，又真實又好笑～XDDD

昨天播出的 SBS 綜藝節目《Running Man》中，邀請到了車太鉉與成員們在節目中大聊金鍾國的婚禮趣事，爆料滿滿，笑聲不斷，是近期最有趣的開場了。

劉在錫回憶：「新郎一進場就用手指示意安靜，叫大家不要太吵。」金鍾國則解釋說：「是怕大家太誇張了，所以事先提醒一下。」



婚禮紅包（禮金）的話題也被公開。劉在錫爆料：「金鍾國對梁世燦和崔丹尼爾說『你們瘋了嗎？怎麼包這麼多？』，見到我也是一樣說『你都幫我主持了，幹嘛給那麼多？』還很不好意思。可是對（池）錫辰哥卻只說了謝謝，可能是因為金額沒那麼多吧。」引發全場大爆笑。





金鍾國笑著澄清：「錫辰哥也包了很多啦！只是另外那三個人實在包太多了。」池錫辰也喊冤：「這是我人生中包最多的一次了！梁世燦跟崔丹尼爾才是太誇張了，幹嘛給那麼多！」金鍾國也很感性地說：「婚禮上有這些親近的人陪伴，真的很感謝。」







成員們對婚禮的「簡樸」也忍不住吐槽。HAHA說：「哪裡簡樸了？整整一個半小時呢！」宋智孝也忍不住開嗆：「回到家都九點了，這是我參加過最長的婚禮。」劉在錫也調侃：「光是結婚儀式就一個小時，你還說什麼要簡單一點？」看來是一點都不簡單呢～。



金鍾國笑說：「必需的啊，花太多錢了。」、「但不是挺悠閒、挺好的嗎？」露出了滿足的表情，大家也感到非常欣慰，完全值回票價。

聽到他的回答，好兄弟車太鉉豁然開朗的說：「原本以為今天他又不會談婚禮的事，還好有說。不過，該不會這一切都是在演戲吧？其實你早就回到舊家了？」逗得全場大笑，這次錄製節目是在婚禮辦完後沒幾天，大家依舊相當沒有實感。



劉在錫也補充：「以後要保密的事情就交給鍾國吧，他婚禮消息一直保密到最後一刻呢！」不自覺的感嘆新郎的保密工作，真的太嚴實太徹底了，完全是國家級機密的程度。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞