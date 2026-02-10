BTS防彈少年團光化門開騷預計26萬人塞爆！首爾警方出動特警反恐：全員退伍首秀不容有失

針對防彈少年團（BTS）即將於3月21日在光化門舉辦的回歸公演，首爾警察廳廳長樸正普於9日的例行記者會上表示，將部署特警展開反恐行動，全力保障現場安全。

防彈少年團為了紀念同名新專輯發行而籌備本次公演，將在韓國具代表性的空間——光化門廣場，首度公開新歌。 這是首度有歌手在光化門廣場舉行單獨公演，也是防彈少年團全員退伍後的首場完整體回歸舞台。 據警方推算，屆時從光化門廣場北部地區到崇禮門一帶將聚集26萬多人。



警方針對現場可能發生的各類事件與事故進行防範，已由首爾廳公共安全次長擔任專案小組（TF）組長，將根據人員密度把演出現場分為4個大區和15個小區，每個區域指派一名總警級負責人; 將一線9個警署的13個重案組人員部署到現場，以便對刑事案件做出即時反應; 也將部署警察特種部隊執行鎮壓行動，嚴查爆炸物品和異常人員等，防範恐襲或暴動。

同時，針對網路犯罪的監控也將同步強化。 警方計劃組成網路搜查隊專責小組，針對利用非法程式搶票、虛假販售門票及住宿券等詐騙行為進行集中監控。

防彈少年團將在公演前一天（3 月 20 日）發行第 5 張正規專輯《阿里郎》，於3月21日晚8時在光化門廣場舉行名為「BTS THE COMEBACK LIVE|ARIRANG」的演出，並於 4 月 9 日以高陽綜合運動場為起點，展開遍及 34 個城市、共 82 場的大規模世界巡迴演唱會。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞