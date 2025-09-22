孙艺真笑曝「婚后剩菜分给玄彬」，儿子被赞「颜值惊人」网全暴动

韩国女神孙艺真大方分享婚姻生活啦！

她近日上作客了YouTube频道《妖精在亨》节目，聊到和老公玄彬（炫彬）的夫妻互动、育儿点滴，笑料满满。

孙艺真透露和玄彬的缘分其实很特别：「我们是同岁，出道时间差不多，连爸妈年纪都一样，很多事不用讲就能互相理解。」她还笑说，玄彬在她眼里就是「把自己最真实的一面展现出来的人」，相处起来非常自在。

不过结婚后有了宝宝，生活重心整个大转变。 孙艺真笑著坦言：「以前谈恋爱或新婚的时候，我每天都找食谱，什么料理都试过。 但现在有了小孩，一切以孩子优先。 有时候只剩一点料理，就随便给老公，他还会惊讶地说『哇，好久没吃到这个了』，真的很好笑。」孙艺真也不忘感谢玄彬体贴的地方：「其实很多夫妻都会因为这些小事吵架，但他就算心里有点小失落，也不会表现出来，反而很能体谅我，这点真的很感恩。」



节目中郑在亨还忍不住好奇：「听说小孩超可爱对吧？」孙艺真一开始还小心回应：「等一下我再给你看，不然大家听了会说我太夸张，所以你要客观一点喔。」结果一看见影片，郑在亨马上惊呼「我见过你小时候的照片，宝宝和你完全一样」，直说完全被宝宝的可爱电晕。 孙艺真则笑得合不拢嘴，还补充说：「大家都说希望小孩像爸爸，但我们夫妻反而是互相希望孩子能像自己。」小小的调侃让现场笑声不断。



孙艺真更忍不住透露：「我们家宝宝有几分像我，小孩照片一拿出来就会忍不住讲个不停，难怪大家都说是花钱来炫耀小孩。」母爱满满藏不住。消息一出，网友立刻炸锅：「到底有多帅啦！」、「一定是玄彬的缩小版吧~」、「好想看小孩的照片喔！」热烈讨论掀起一波羡慕潮。



现年同为41岁的孙艺真与玄彬2022年甜蜜结婚，隔年迎来可爱的宝宝，一家三口幸福满分。 夫妻俩不只萤幕上是神仙组合，连私下互动和育儿日常也闪到不行，粉丝直呼：「这才是真人生胜利组！」

