《淚之女王》爆紅卻只分到2.7億？金秀賢所屬社回應分潤爭議

韓國經紀公司Gold Medalist近日深陷「藝人分潤爭議」。 日前公司正式發佈聲明，對外界質疑逐一回應。

公司先強調旗下採用的是一般企業會計準則：「雖然公司為非上市公司，但演員分潤金額已包含在營收成本中，帳務上並無問題。」針對「投資組合實體不明」的指控，Gold Medalist也澄清：「投資組合地址均依法登記。 由於投資組合本身特性，不需要設立實體辦公室，目前亦屬正常狀態。」公司透露，已與律師事務所簽訂法律顧問合約，持續接受經營層面的法律審查，並再次強調：「經營中並不存在任何違法行為。」

爭議起因於一家韓媒指出Gold Medalist在2020至2024年間，支付給旗下演員的分潤僅約6.7億（韓幣/下同，約1,450 萬新臺幣）。 其中金秀賢去年主演的 tvN 爆款韓劇《淚之女王》光以廣告與播放權益收益，推估規模達200億，但他最終分潤卻僅2.7億，數字落差極大，引發外界質疑。另外，最大投資方「Barun 第二號投資組合」也被點名，因登記地址的建物內並無實際辦公室進駐，令外界懷疑其實體是否存在。



Gold Medalist成立於2019年，由金秀賢與其異父兄長、導演李羅培共同創立，目前旗下藝人還包括薛仁雅、金秀謙、崔顯旭、金勝鎬等。此事目前仍在發酵，外界對公司財務結構與演員分潤比例的討論持續升溫。

