Disney+《暴风圈》根本是好莱坞规模！全智贤、姜栋元乱世中的爱情 究竟可以相信谁？

Disney+重磅戏剧暴风圈已开播！女神全智贤将化身外交官，在剧中与有著「韩国公共财」之称的男星姜栋元，谱出一段刺激又紧凑的虐恋。在最新集数中，全智贤站上选举造势舞台上，直接向全国人民公布总统与美方之间的战争秘密。霸气又俐落的模样，让粉丝感动高喊「我的大女主全智贤又回来了！」

全智贤多声道语言切换流利出演

全智贤在这次的《暴风圈》中饰演外交官徐闻柱，因此在英语上就必须下足功夫。只见她宛如母语人士一般自然与外国人士对话，在第五集中，徐闻柱为了即将到来的朝鲜半岛战争找上了专家求助，全程以流利的英文交谈。据悉过去全智贤曾在事业高峰时期选择去美国游学，后续又参与过好莱坞电影，持续展现强大的语言天份。

也有网友以过去全智贤出演作品认为，尽管大多作品主线都是围绕在她身上，但全智贤总能在每部作品中展现属於自己的独特样貌。从早期《来自星星的你》泼辣又俏皮的风格，到展现强悍面貌的《智异山》，再到《暴风圈》中提升至总统高度的气质，也因为这个片段，让不少网友再度被全智贤圈粉。



姜栋元堪称「全方位保镳」？

姜栋元的帅气外貌已经不用再多谈，本剧中他担任神秘探员白山湖，无论枪法还是身材都是最优秀。然而在《暴风圈》中他除了当保镳外，更化身大厨亲自做菜给徐闻柱吃。只见他穿上白色衬衫在厨房忙进忙出，女主夜不成眠辗转反侧的时候，主动提起一起慢跑舒缓思绪，再转到山林中带著徐闻柱练习枪法的专业帅劲，以及替女主角温柔洗头的心意，若不告诉你他是贴身保镳，真的觉得这两位在谈恋爱啊! 另外，白山湖有时还偷偷抱怨徐闻柱菜没吃完很浪费（笑），这真的不是恋爱中男子的反应吗?

已经有粉丝边看边高喊「他们只要站一起就很有暧昧感！」、「这个保镳实在太全方位了～」更有人感叹光是眼神就让人看得心痒痒，实在太厉害。终於在第五集中，两人在战争前夕献上末日之吻，更是全剧最高潮。



赵约翰首部韩剧作品！

有在看美剧的剧迷，在《暴风圈》看见赵约翰的身影肯定是相当惊喜！过去曾有多部知名作品如《美国派》、《星际争霸战》与《人肉搜索》的赵约翰在剧中饰演安德森，是一名美国国务部助理国务卿。他在剧中也是推动剧情的主要关键，持续调查美国对北韩发动战争主因的核心角色之一，最新集数中更是亲自献声，向韩国大众说明战争恐怕将在日初之前到来。

值得一提的是，尽管赵约翰来自韩国，但这却是他第一部韩国本地作品。他的出现也让《暴风圈》的主演阵容提升至好莱坞层级，也看得出Disney+在作品推广度上的用心。



谁是电话中的客户？谁又是史黛拉杨？

在第一集中白山湖就接到一通神秘的电话。电话中有一门工作邀约，是要当徐闻柱的随扈，不过也透露客户要求将徐闻柱的一举一动详细回报，这名客户至今依然没有任何消息，很有可能将在后续集数中成为转折要素。

另一方面，安德森在调查之后发现，有一名叫做「史黛拉杨」的女性，是一名美国军火游说份子。她过去五年来不断宣称北韩有能力建造核潜舰，也因此酿成美国与北韩之间的摩擦。更大的未爆弹是，史黛拉杨在10年前入境南韩之后就没有出境纪录，显示她很有可能至今还在南韩活动著。

有网友猜测史黛拉杨可能是现任总统蔡庆新（金海淑饰演），也有人认为是推动徐闻柱选下一任总统的婆婆林玉善（李美淑饰演），到底真相为何也是一大看点。





究竟战争是否如期来临？白山湖与徐闻柱接下来还有多少难关要走？请一定要锁定每周三播出的《暴风圈》。

偷偷说，Disney+高级年费方案限时推出中！只要用5个月的价格就可以串流一整年，限时优惠只到9/28 14:59，错过不再现在马上订阅起来！

✺订阅快闪限时优惠，得以5.02个月之高级月费方案价格，享12个月的串流服务。优惠活动至2025 年 9 月 28 日14:59 截止，并适用附加条款。

Disney+ 原创剧《暴风圈》每周三下午15:00上架2集新集数（首周上线3集）

●立即观看： https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-37943af7-e966-42b6-ae61-95c911d012d9

或前往APP Store、Google Play、下载Disney+ APP 订阅并开始你的观看之旅！

追踪Disney+以获得第一手讯息！

●脸书粉丝团：https://www.facebook.com/DisneyPlusTW/

●Instagram：https://www.instagram.com/disneyplustw/

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻