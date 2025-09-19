Oh My Girl Mimi自爆幾乎母胎單身！徐章焄符合理想型當場求婚「Marry me？」

女團Oh My Girl成員、以《地球娛樂室》在綜藝界開啟新大門的Mimi，近日登上徐章焄和申東燁主持《我家的熊孩子》當特別MC（EP.460），透露自己是母胎單身（打從娘胎就沒談過戀愛）。

Mimi說自己唯二的談戀愛經驗是學生時期，一次是小學二年級，對方某天突然就轉學了，她也搞不清楚狀況就和對方離別了；第二次是高中，只交往短短50天，她說自己撞見了對方和其他女孩說笑擁抱。徐章焄聽了表示這些經驗不算什麼，可以視為母胎單身沒錯了，Mimi也說自己從高中那次之後，連任何曖昧都沒有。



接著，申東燁念出一長串Mimi事先提供的理想型條件：個子高、善良、有活力、財產多、有許多值得學習的地方、善待心意會好好珍惜、打架厲害，而且沒有口臭……申東燁講完突然：「且慢──」Mimi也意識現場正有人符合，也就是徐章焄！



徐章焄已經不是第一次被申東燁和來賓湊對了，一樣害羞地低頭笑笑，Mimi主動出擊：「Would you marry me？」當場向徐章焄求婚，相當逗趣。



▼相關影片（香港觀眾可至Viu收看完整節目）



