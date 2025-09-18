SJ始源、先藝、陳瑞演悼念查理柯克遭抨擊！始源被要求退團回應「I Love You」

美國右翼（保守派）人士查理柯克（Charlie Kirk）9月10日遭槍擊身亡，Super Junior始源（崔始源）、Wonder Girls先藝，以及演員陳瑞演（陳瑞妍）都公開悼念遭到韓網抨擊。

據‎《TV Daily》等報導，查理柯克是保守派政治運動家，創立右翼青年團體「Turning Point USA」，被視為是「強烈代表基督教價值和保守主義」的人物，且是美國現任總統川普（Donald Trump）的親信，為其選舉勝利及後續任用人才做出貢獻。他在遇害前五日（9月5日）還訪韓參加「Build Up Korea 2025」活動，該活動是以基督教世界觀、自由民主主義、韓美同盟等為核心價值所舉行。五天後，柯克卻在猶他州猶他谷大學所舉行的演講遭槍擊，頸部中彈送醫不治。川普下令直到14日為止，白宮、軍事基地及公共建築均須美國國旗半旗以悼念。



柯克遇害消息傳開後，韓國演藝圈知名的基督教虔誠教徒，Super Junior始源與Wonder Girls出身的先藝，另外還有演員陳瑞演都在IG發限時動態悼念，皆被韓網抨擊。始源和先藝都撤下限時動態，先藝昨17日還發表長文，解釋自己是受柯克妻子事發後的發言觸動，是因身為媽媽與女人的認同感，還有一個人的人格、一條生命的逝世而哀悼，呼籲外界不要將她推向政治或宗教話題。先藝的發言卻不被接受，‎不少人批評她是「選擇性悼念」。

▼始源悼念內容



[펌] 슈퍼주니어 '최시원' 찰리커크 추모 ㄷㄷㄷㄷㄷ

찰리커크는 그냥 단순히 미국의 유명 인플로언서가 아니다.. 미국 보수의 미래이자 상징인 사람이다.

그런 사람이 극좌들에 의해서 암살됐다..

찰리커크는 순교자가 됐다.

앞으로.. 엄청난 일들이 일어날 거다. pic.twitter.com/j6ZbidK5js — js.cha (@eksrhfdhqQK) September 11, 2025

▼先藝悼念及澄清內容



▼陳瑞演悼念內容



배우 진서연 찰리커크 추모 포스팅.

진서연누님이 누군지 몰라서 검색해본;;;

TV를 안봐서;;;



어쨌든 애국우파 화이팅!! pic.twitter.com/u8vAIyDT95 — Betray Betrayer (@BtrBetrayer) September 14, 2025

始源被罵最慘，Theqoo論壇一篇文蓋了900多則留言，有人諷刺他「自以為是白人男子了」、「移民到美國吧」，說他身為虔誠基督教徒不意外、社群上簡直就是牧師，且有人提到他過去疑似反同性戀的言論，認為他本來就是保守派人物，還有人掀出他當兵時愛犬咬死鄰居的事件。甚至，有國際粉絲創立「siwon_out」社群帳號要求他退出Super Junior，一篇「WE HATE YOU」卻收到始源「I LOVE YOU」加愛心的回覆，支持始源的粉絲都認為始源回覆相當大器，且反過來質疑「要他退出的人還稱得上E.L.F.嗎」



而陳瑞演，有報導‎翻出她過往曾被粉絲要求學習女權主義和LGBTQ權益，她卻回應：「我嗎？如果好奇的話我會學的。」被解讀是略帶諷刺地拒絕。有網友也認為她在節目上表現得很明顯就是保守派。



