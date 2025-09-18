SJ始源、先藝、陳瑞演悼念查理柯克遭抨擊！始源被要求退團回應「I Love You」

美國右翼（保守派）人士查理柯克（Charlie Kirk）9月10日遭槍擊身亡，Super Junior始源（崔始源）、Wonder Girls先藝，以及演員陳瑞演（陳瑞妍）都公開悼念遭到韓網抨擊。
據《TV Daily》等報導，查理柯克是保守派政治運動家，創立右翼青年團體「Turning Point USA」，被視為是「強烈代表基督教價值和保守主義」的人物，且是美國現任總統川普（Donald Trump）的親信，為其選舉勝利及後續任用人才做出貢獻。他在遇害前五日（9月5日）還訪韓參加「Build Up Korea 2025」活動，該活動是以基督教世界觀、自由民主主義、韓美同盟等為核心價值所舉行。五天後，柯克卻在猶他州猶他谷大學所舉行的演講遭槍擊，頸部中彈送醫不治。川普下令直到14日為止，白宮、軍事基地及公共建築均須美國國旗半旗以悼念。
柯克遇害消息傳開後，韓國演藝圈知名的基督教虔誠教徒，Super Junior始源與Wonder Girls出身的先藝，另外還有演員陳瑞演都在IG發限時動態悼念，皆被韓網抨擊。始源和先藝都撤下限時動態，先藝昨17日還發表長文，解釋自己是受柯克妻子事發後的發言觸動，是因身為媽媽與女人的認同感，還有一個人的人格、一條生命的逝世而哀悼，呼籲外界不要將她推向政治或宗教話題。先藝的發言卻不被接受，不少人批評她是「選擇性悼念」。
▼始源悼念內容
[펌] 슈퍼주니어 '최시원' 찰리커크 추모 ㄷㄷㄷㄷㄷ
찰리커크는 그냥 단순히 미국의 유명 인플로언서가 아니다.. 미국 보수의 미래이자 상징인 사람이다.
그런 사람이 극좌들에 의해서 암살됐다..
찰리커크는 순교자가 됐다.
앞으로.. 엄청난 일들이 일어날 거다.
▼陳瑞演悼念內容
배우 진서연 찰리커크 추모 포스팅.
진서연누님이 누군지 몰라서 검색해본;;;
TV를 안봐서;;;
어쨌든 애국우파 화이팅!!
始源被罵最慘，Theqoo論壇一篇文蓋了900多則留言，有人諷刺他「自以為是白人男子了」、「移民到美國吧」，說他身為虔誠基督教徒不意外、社群上簡直就是牧師，且有人提到他過去疑似反同性戀的言論，認為他本來就是保守派人物，還有人掀出他當兵時愛犬咬死鄰居的事件。甚至，有國際粉絲創立「siwon_out」社群帳號要求他退出Super Junior，一篇「WE HATE YOU」卻收到始源「I LOVE YOU」加愛心的回覆，支持始源的粉絲都認為始源回覆相當大器，且反過來質疑「要他退出的人還稱得上E.L.F.嗎」
而陳瑞演，有報導翻出她過往曾被粉絲要求學習女權主義和LGBTQ權益，她卻回應：「我嗎？如果好奇的話我會學的。」被解讀是略帶諷刺地拒絕。有網友也認為她在節目上表現得很明顯就是保守派。
