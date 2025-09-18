戀綜天花板回來了！《換乘戀愛4》最新預告公開，製作組：將毫無保留地展現出演者的真實感情！

「戀綜天花板」《換乘戀愛》將以第四季回歸，公開的預告展現分手戀人和新的愛情之間動搖的出演者們複雜的感情。

預告以「兩次、三次難道會有好感嗎？」、「不給我機會了嗎？」、「還沒有失去的時候就應該好好珍惜啊」等直白的台詞開始。迷戀、嫉妒、心動交織在一起，提高了緊張感。無法抹去過去愛情的出演者們相互凝視的眼神，向著新緣分靠近的背影，再搭配經典 OST〈SUN OR SUCK〉，讓人期待全新一季的播出。



預告一公開，也立刻在韓網引發熱烈討論，韓網友：「怎麼感覺像在看網路劇」、「男生的顏值比第三季好，但是越來越像網紅出道影片了...」、「拜託不會有分手3個月這樣的孩子」、「第三季真的是無趣，這次也是同樣的PD，所以期待感下降」、「來了！我的多巴胺」、「到第二季爲止都像真的一樣，第三季幾乎都是復合吧」、「到第二季爲止還有點真實的感覺，現在都像是在演戲」等等。

在過去的留戀和新的愛情之間，他們會做出怎樣的選擇？還會出現怎樣的名場面和成爲話題的台詞？製作組更強調：「毫無保留地展現出演者的真實感情！」而《換乘戀愛4》一樣由 Simon D、李龍真、金叡園、Yura 擔任主持人，將於10月1日首播。



