SJ始源、先艺、陈瑞演悼念查理柯克遭抨击！始源被要求退团回应「I Love You」

美国右翼（保守派）人士查理柯克（Charlie Kirk）9月10日遭枪击身亡，Super Junior始源（崔始源）、Wonder Girls先艺，以及演员陈瑞演（陈瑞妍）都公开悼念遭到韩网抨击。

据‎《TV Daily》等报导，查理柯克是保守派政治运动家，创立右翼青年团体「Turning Point USA」，被视为是「强烈代表基督教价值和保守主义」的人物，且是美国现任总统川普（Donald Trump）的亲信，为其选举胜利及后续任用人才做出贡献。他在遇害前五日（9月5日）还访韩参加「Build Up Korea 2025」活动，该活动是以基督教世界观、自由民主主义、韩美同盟等为核心价值所举行。五天后，柯克却在犹他州犹他谷大学所举行的演讲遭枪击，颈部中弹送医不治。川普下令直到14日为止，白宫、军事基地及公共建筑均须美国国旗半旗以悼念。



柯克遇害消息传开后，韩国演艺圈知名的基督教虔诚教徒，Super Junior始源与Wonder Girls出身的先艺，另外还有演员陈瑞演都在IG发限时动态悼念，皆被韩网抨击。始源和先艺都撤下限时动态，先艺昨17日还发表长文，解释自己是受柯克妻子事发后的发言触动，是因身为妈妈与女人的认同感，还有一个人的人格、一条生命的逝世而哀悼，呼吁外界不要将她推向政治或宗教话题。先艺的发言却不被接受，‎不少人批评她是「选择性悼念」。

▼始源悼念内容



[펌] 슈퍼주니어 '최시원' 찰리커크 추모 ㄷㄷㄷㄷㄷ

찰리커크는 그냥 단순히 미국의 유명 인플로언서가 아니다.. 미국 보수의 미래이자 상징인 사람이다.

그런 사람이 극좌들에 의해서 암살됐다..

찰리커크는 순교자가 됐다.

앞으로.. 엄청난 일들이 일어날 거다. pic.twitter.com/j6ZbidK5js — js.cha (@eksrhfdhqQK) September 11, 2025

▼先艺悼念及澄清内容



▼陈瑞演悼念内容



배우 진서연 찰리커크 추모 포스팅.

진서연누님이 누군지 몰라서 검색해본;;;

TV를 안봐서;;;



어쨌든 애국우파 화이팅!! pic.twitter.com/u8vAIyDT95 — Betray Betrayer (@BtrBetrayer) September 14, 2025

始源被骂最惨，Theqoo论坛一篇文盖了900多则留言，有人讽刺他「自以为是白人男子了」、「移民到美国吧」，说他身为虔诚基督教徒不意外、社群上简直就是牧师，且有人提到他过去疑似反同性恋的言论，认为他本来就是保守派人物，还有人掀出他当兵时爱犬咬死邻居的事件。甚至，有国际粉丝创立「siwon_out」社群帐号要求他退出Super Junior，一篇「WE HATE YOU」却收到始源「I LOVE YOU」加爱心的回覆，支持始源的粉丝都认为始源回覆相当大器，且反过来质疑「要他退出的人还称得上E.L.F.吗」



而陈瑞演，有报导‎翻出她过往曾被粉丝要求学习女权主义和LGBTQ权益，她却回应：「我吗？如果好奇的话我会学的。」被解读是略带讽刺地拒绝。有网友也认为她在节目上表现得很明显就是保守派。



