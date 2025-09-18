SJ始源、先艺、陈瑞演悼念查理柯克遭抨击！始源被要求退团回应「I Love You」

美国右翼（保守派）人士查理柯克（Charlie Kirk）9月10日遭枪击身亡，Super Junior始源（崔始源）、Wonder Girls先艺，以及演员陈瑞演（陈瑞妍）都公开悼念遭到韩网抨击。
据《TV Daily》等报导，查理柯克是保守派政治运动家，创立右翼青年团体「Turning Point USA」，被视为是「强烈代表基督教价值和保守主义」的人物，且是美国现任总统川普（Donald Trump）的亲信，为其选举胜利及后续任用人才做出贡献。他在遇害前五日（9月5日）还访韩参加「Build Up Korea 2025」活动，该活动是以基督教世界观、自由民主主义、韩美同盟等为核心价值所举行。五天后，柯克却在犹他州犹他谷大学所举行的演讲遭枪击，颈部中弹送医不治。川普下令直到14日为止，白宫、军事基地及公共建筑均须美国国旗半旗以悼念。
柯克遇害消息传开后，韩国演艺圈知名的基督教虔诚教徒，Super Junior始源与Wonder Girls出身的先艺，另外还有演员陈瑞演都在IG发限时动态悼念，皆被韩网抨击。始源和先艺都撤下限时动态，先艺昨17日还发表长文，解释自己是受柯克妻子事发后的发言触动，是因身为妈妈与女人的认同感，还有一个人的人格、一条生命的逝世而哀悼，呼吁外界不要将她推向政治或宗教话题。先艺的发言却不被接受，不少人批评她是「选择性悼念」。
始源被骂最惨，Theqoo论坛一篇文盖了900多则留言，有人讽刺他「自以为是白人男子了」、「移民到美国吧」，说他身为虔诚基督教徒不意外、社群上简直就是牧师，且有人提到他过去疑似反同性恋的言论，认为他本来就是保守派人物，还有人掀出他当兵时爱犬咬死邻居的事件。甚至，有国际粉丝创立「siwon_out」社群帐号要求他退出Super Junior，一篇「WE HATE YOU」却收到始源「I LOVE YOU」加爱心的回覆，支持始源的粉丝都认为始源回覆相当大器，且反过来质疑「要他退出的人还称得上E.L.F.吗」
而陈瑞演，有报导翻出她过往曾被粉丝要求学习女权主义和LGBTQ权益，她却回应：「我吗？如果好奇的话我会学的。」被解读是略带讽刺地拒绝。有网友也认为她在节目上表现得很明显就是保守派。
