Wonder Girls 先藝悼念查理柯克後秒刪！遭網友圍攻憤怒反擊：為什麼要來罵我

前女團 Wonder Girls 成員先藝近日因為在社群平台上發文悼念美國保守派活動家查理柯克（Charlie Kirk），意外引發爭議。 17日她忍不住發長文，正面反擊酸民的惡意留言。

先藝表示「作為母親，看見一位妻子失去丈夫的悲痛影片，心裡很難受，所以留下了追思」，沒想到卻遭到網友砲轟，甚至還有人搬出她過去的偶像身分批評。 對此先藝語氣強硬回應：「為什麼要到我這裡來罵？ 還扯上 Wonder Girls？ 我只是單純悼念一條生命的逝去。 難道你們覺得有人被槍殺，是值得開心的事嗎？」



她也強調自己的留言跟政治或宗教無關，只是以一個「人」的角度表達哀悼，「請不要把我推到政治或宗教議題裡，也不要用不尊重的語言來攻擊。」對於在留言區留下不當言語的網友，她已經直接刪除並拉黑，「這樣做只是保護自己，請不要因此生氣。」



先藝在16日發佈的原始悼文裡曾寫道：「他直到生命最後一刻，仍然傳講他的救主耶穌基督。」並附上聖經經文，但隨即被批評「不合時宜」。 她也迅速刪除了相關內容。

這次不只先藝，連Super Junior的始源、女星陳瑞妍也因發文悼念，紛紛被推上風口浪尖。

