宋智孝相隔5年重返電影大螢幕！《相逢之家》飾演暖心資深女獄警 10月中韓國上映

演員宋智孝最近剛在電視劇《行騙天下KR》中特別演出第一集的第一位被行騙對象，大獲觀眾好評。近期她相隔5年再度推出大螢幕電影作品《相逢之家》也即將在10月15日正式與韓國觀眾們見面。

電影《相逢之家》劇情描述擁有15年資歷的資深女獄警，得知自己所負責的收容人「美英」母親的死訊，之後開始展開的故事。獄警在告別式場以及殯儀館遇見了美英的女兒「俊英」，這短暫的相遇，給三人的生活帶來了溫暖的變化，電影中三位女性雖然處在獄警、收容人以及收容人的女兒各自的位置，但卻有著相似的心境，也結下不解之緣。



公開的預告中，以冷漠的監獄為背景，而宋智孝面無表情地進行著她日常的業務，接著同仁問她是否要去一下收容人母親的告別式現場，「這裡不是在聽取她們請求的地方」她說，語氣冷淡，也表達出她與收容人之間清晰的界線。俊英看上去則是個普通的學生，即使滿臉笑容卻拒絕與朋友一起吃飯，而在牢獄中長達8年的母親美英，也相當自責無法照顧自己的孩子。



除了在殯儀館第一次見到了俊英，接著獄警也在路上叫住了那個孩子，俊英看來非常懂事，也想透過獄警知道在牢獄中的母親近況。俊英甚至詢問是不是自己做錯了什麼，才讓情況變成這樣？對於自己8年來無法見到母親一面，感到相當自責。而其實3個人都有不同的原因而沒有辦法融入自己所屬的環境，透過這樣的交流，讓他們的關係產生的變化，也將讓觀眾們感到深深的共鳴。《相逢之家》將於10月15日在韓上映。



