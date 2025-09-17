宋智孝相隔5年重返电影大萤幕！《相逢之家》饰演暖心资深女狱警 10月中韩国上映

演员宋智孝最近刚在电视剧《行骗天下KR》中特别演出第一集的第一位被行骗对象，大获观众好评。近期她相隔5年再度推出大萤幕电影作品《相逢之家》也即将在10月15日正式与韩国观众们见面。

电影《相逢之家》剧情描述拥有15年资历的资深女狱警，得知自己所负责的收容人「美英」母亲的死讯，之后开始展开的故事。狱警在告别式场以及殡仪馆遇见了美英的女儿「俊英」，这短暂的相遇，给三人的生活带来了温暖的变化，电影中三位女性虽然处在狱警、收容人以及收容人的女儿各自的位置，但却有著相似的心境，也结下不解之缘。



公开的预告中，以冷漠的监狱为背景，而宋智孝面无表情地进行著她日常的业务，接著同仁问她是否要去一下收容人母亲的告别式现场，「这里不是在听取她们请求的地方」她说，语气冷淡，也表达出她与收容人之间清晰的界线。俊英看上去则是个普通的学生，即使满脸笑容却拒绝与朋友一起吃饭，而在牢狱中长达8年的母亲美英，也相当自责无法照顾自己的孩子。



除了在殡仪馆第一次见到了俊英，接著狱警也在路上叫住了那个孩子，俊英看来非常懂事，也想透过狱警知道在牢狱中的母亲近况。俊英甚至询问是不是自己做错了什么，才让情况变成这样？对於自己8年来无法见到母亲一面，感到相当自责。而其实3个人都有不同的原因而没有办法融入自己所属的环境，透过这样的交流，让他们的关系产生的变化，也将让观众们感到深深的共鸣。《相逢之家》将於10月15日在韩上映。



