秋泳愚 CHOO YOUNG WOO 《Who (is) Choo？》 ASIA FAN MEETING TOUR in Taipei 售票資訊公告
明星   2025年9月17日   星期三17:14   韓星網  

（封面圖源：D-SHOW TAIWAN）

韓國新生代演員秋泳愚，因在《玉氏夫人傳》中走紅，今年初更憑藉Netflix劇集《外傷重症中心》中「楊載源」一角演技大受好評，廣為人知。隨著人氣持續攀升，他也正式宣布展開首度亞洲巡迴粉絲見面會《Who (is) Choo?》，自9月6日從首爾開跑，將於11月8日（星期六）首度登上台北舞台，在台大綜合體育館一樓與粉絲近距離相聚，後續更將前往東京、大阪等城市，持續將熱潮延燒至全亞洲。

秋泳愚以清新自然的氣質與細膩演技受到矚目。2021年透過BL劇《You Make Me Dance》正式
出道後，在《學校2021》中展現演技潛力，接著以療癒系小品《偶然的田園日記》、時代劇《綠洲》逐步鞏固戲路基礎。2024年，他主演的《玉氏夫人傳》播出後人氣急升，更讓他奪下第61屆百想藝術大賞肯定。2025年則迎來演藝事業的關鍵時刻，憑藉《外傷重症中心》一角拿下第4屆青龍系列大獎男子新人獎，實力獲得全面肯定；隨後主演的奇幻浪漫劇《牽牛和仙女》，收視與話題同樣不斷攀升，再度穩固新生代實力派的地位。

在影視作品接連受到矚目之際，秋泳愚也正式宣布展開首度亞洲巡迴粉絲見面會《Who (is) Choo?》。他在今日釋出的官方問候影片中開心表示：「很期待即將到來的相聚時刻，既緊張又興奮，正在努力準備中，希望能成為與大家一起的珍貴回憶。」誠摯邀約粉絲台北見。
（圖源：D-SHOW TAIWAN）

台北站見面會不僅是秋泳愚首度與台灣粉絲面對面，更預計結合舞台演出、真摯分享與粉絲互動，主辦單位也特別準備豐富福利：凡購票入場的觀眾都能參加歡送並獲得限定小卡，更有機會抽中團體合照、簽名海報，甚至一對一合照的珍貴機會。門票將於2025年9月20日（星期六）13:00起，透過全台7-11 ibon機台與ibon售票網站(https://ibontw.com/CHOOYOUNGWOO)正式開賣，票價分為A區NT$5,200、B區NT$3,800，以及身心席NT$2,600，全區皆為座席。

台北場不只是秋泳愚首度在台舉辦個人粉絲活動，更是他演藝生涯的重要里程碑，象徵著從校園劇、古裝劇、醫療劇到奇幻愛情劇一路累積的努力，終於化為與海外粉絲面對面交流的美好時刻，期待能在台灣與粉絲共度溫馨難忘的相聚，共同書寫珍貴回憶。
（圖源：D-SHOW TAIWAN）

2025 CHOO YOUNG WOO ASIA FANMEETING <Who (is) Choo?> IN TAIPEI
演出日期：2025年11月8日(六)
演出時間：18:00(實際演出時間以現場公告為準)
演出地點：台大綜合體育館一樓
演出場地地址：台北市大安區羅斯福路四段1號
售票系統：全台7-11 ibon 機台及 ibon 網站
售票網站：ibon售票系統 (https://ibontw.com/CHOOYOUNGWOO)
售票時間：2025年9月20日(六)13:00
活動票價：A區$5,200/B區$3,800/身心席$2,600(全區座席)
粉絲福利：粉絲歡送/限定小卡/團體合照/簽名海報/1:1合照
主辦單位：D-SHOW TAIWAN
協辦單位：HS Entertainment & Contents、瑪沃娛樂
經紀公司：J,Wide-Company

