李光洙沒參加金鍾國婚禮竟出現「不合說」！公司緊急解釋：收到了邀請，但因為有海外行程！

竟然因為李光洙沒參加金鍾國的婚禮出現了「不合說」？李光洙的經紀公司也出面解釋！

金鍾國本月5日在首爾某處與非藝人妻子舉行小規模婚禮，婚禮以非公開形式進行，受到邀請的藝人們在沒有經紀人的情況下參加婚禮，採取最高規格的保密措施。



本月11日，金鍾國通過自己的 YouTube 頻道公開邀請參加婚禮的賓客。包含《Running Man》成員劉在錫、HAHA、池錫辰、宋智孝、梁世燦，「屬龍俱樂部」車太鉉、張赫、洪京民、徐章焄、申東燁、朱宇宰、姜勳、Jonathan 等熟人出席約100人的小規模婚禮，吸引人們的視線。之後也在《我家的熊孩子》中解釋：「因為婚禮規模小，我和太太各自只安排50個座位，光是家人和親戚就快坐滿了，所以只邀請平常一週會見面、兩三天就會聯絡的人。」

但...最受關注的人物就是李光洙，作爲曾在《Running Man》長期合作，至今爲止一直保持著深厚交情的李光洙，卻被排除在賓客名單之外，引起了網友們的好奇。最終...李光洙的經紀公司King Kong娛樂也出面回應：「李光洙雖然受邀參加金鍾國的婚禮，但為了完成10月在越南上映的電影《Love Barista》（愛情咖啡師）的宣傳日程，目前滯留在海外，所以才沒能參加。」只能說婚禮時間真的太臨時了啊！



而李光洙的行程真的也非常忙碌，7月和金宇彬、都敬秀（D.O.）一起飛墨西哥拍攝《種豆得豆》的衍生篇，接下來還有 Disney+《操控遊戲》和《黃金樂園》準備上線，還確定作為員工出演新綜藝《劉在錫CAMP》。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞