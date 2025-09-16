《許願吧，精靈》卡司一看就上癮！金宇彬化身呆萌惡魔，秀智冷豔登場，安恩真神秘入住

Netflix新韓劇《許願吧，精靈》公開角色陣容，光看演員名單就讓人超期待！

金宇彬、秀智、安恩真、魯常泫、高圭弼、李周英齊聚一堂，角色個性一字排開，根本是「角色大餐」。

金宇彬這次挑戰「惡魔精靈」一角，出場時一身西裝帥氣現身在秀智面前，光站著就讓人心動指數飆高。 但別以為他只有酷帥路線，其實內裡超級反差萌──拿著地毯、端著大鐵碗的模樣直接笑翻觀眾，根本是耍寶惡魔。而「新主人」秀智飾演的「嘉盈」，美貌滿分卻自帶冷冽氣場，反差魅力超吸睛。 安恩真則飾演來自首爾江南、搬到清風村的神祕女子，充滿未知感。



魯常泫飾演的建築物房東，看似普通，其實真身是「死神」！跟惡魔精靈一起經歷過漫長歲月，兩人之間的關係讓人超好奇。高圭弼出場就自帶笑點，吊帶褲造型搶眼到不行，角色設定更是神奇──原來他是惡魔的神獸，還能跟動物即時翻譯！李周英則飾演清風村牙醫敏智，同時也是女主角的摯友，兩人之間的友情線，感覺會是劇裡的一大亮點。



金銀淑編劇形容新作是一部「全家都能一起看的、輕鬆有趣、零負擔、零鬱悶」的奇幻浪漫喜劇，並提醒觀眾最好「不帶任何預設」去看，才能享受意料之外的樂趣。

《許願吧，精靈》故事講述因職涯中斷的精靈「惡魔精靈」遇上缺乏情感的人類嘉盈後展開的一連串奇妙事件，將於10月3日正式上線。

