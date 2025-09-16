《暴君的廚師》導演盛讚李彩玟：雖然他不是首選，但表現卻讓我120%滿意！

在 tvN X Netflix 週末劇《暴君的廚師》中，李彩玟身披龍袍，散發獨特魅力、成功俘獲民心，成為2025新生代的大勢男演員。

劇中，他飾演王．燕熙君．李獻一角。這位王擁有挑剔的味蕾，性格敏感，追尋著與母親死亡有關的秘密，卻因遇見來自未來的廚師延志永（潤娥 飾）而逐漸打開心門。他細膩詮釋了李獻的內心轉折，讓觀眾對角色的立體感深感共鳴。





原本李彩玟是臨時加入《暴君的廚師》的。去年 12 月，距離開拍僅剩一個月時，原本飾演李獻的朴成焄退出，李彩玟臨危受命。對出道僅 4 年、主要飾演配角的他而言，能在短短十天左右的時間內挑起週末迷你劇的主角重任，還是古裝劇的朝鮮國王角色，實屬不易。

尤其是觀眾此前幾乎沒有太多機會看到他的長篇演技，對於這次的選角一度抱有疑慮。無論是與前任演員朴成焄截然不同的形象，還是與女主角潤娥相差十歲的年齡差，都引發了擔憂。

然而李彩玟用實力與努力打消了這些顧慮。李獻這個角色需要展現對料理的專注、宮廷的權力鬥爭，以及與成為待令熟手的延志永的浪漫情愫。李彩玟既刻畫出敏感挑剔的王、在群臣面前威嚴十足的君主，也展現了對延志永動情時的溫柔面貌，讓角色充滿層次。王者氣度的厚重嗓音，以及揭露內心傷痛時那雙顫抖而哀切的眼神，都足以融化觀眾的心。





業界的好評也接踵而至。導演張太侑在製作發表會上盛讚他：「雖然最初並非原先考慮的演員，但對李彩玟的表現 100%，不，120% 滿意。」他解釋說，李彩玟在臨時加入的情況下，仍全身心投入角色研究，呈現出讓劇組所有人都認可的李獻。潤娥也表示：「儘管準備時間很短，但他出現在拍攝現場時，讓人覺得他就是李獻本人。」對他讚譽有加。





李彩玟於 2021 年透過 tvN《High Class》出道，之後出演了 KBS2《由零開始愛上你》、tvN《浪漫速成班》、tvN《今生也請多指教》、Netflix《名校的階梯》、MBC《芭妮與哥哥們》等作品，從校服少年到成長中的青春面孔，他逐漸在觀眾心中留下印象。





此外，他自 2022 年起擔任 KBS2《音樂銀行》MC 主持人長達兩年，還出演《新品上市 便利餐廳》《認識的哥哥》等綜藝，展現了不僅限於演技的多才多藝，進一步俘獲觀眾的心。這些年來的積累，最終在《暴君的廚師》中綻放光芒。

如今躋身「大勢演員」行列的李彩玟，接下來將出演 Netflix《現金英雄》（Cashero），拓展演技領域，打造屬於自己的演藝世界。憑藉這次抓住機會的實力，他未來的步伐更令人期待。

