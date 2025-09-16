《许愿吧，精灵》卡司一看就上瘾！金宇彬化身呆萌恶魔，秀智冷艳登场，安恩真神秘入住

Netflix新韩剧《许愿吧，精灵》公开角色阵容，光看演员名单就让人超期待！

金宇彬、秀智、安恩真、鲁常泫、高圭弼、李周英齐聚一堂，角色个性一字排开，根本是「角色大餐」。

金宇彬这次挑战「恶魔精灵」一角，出场时一身西装帅气现身在秀智面前，光站著就让人心动指数飙高。 但别以为他只有酷帅路线，其实内里超级反差萌――拿著地毯、端著大铁碗的模样直接笑翻观众，根本是耍宝恶魔。而「新主人」秀智饰演的「嘉盈」，美貌满分却自带冷冽气场，反差魅力超吸睛。 安恩真则饰演来自首尔江南、搬到清风村的神秘女子，充满未知感。



鲁常泫饰演的建筑物房东，看似普通，其实真身是「死神」！跟恶魔精灵一起经历过漫长岁月，两人之间的关系让人超好奇。高圭弼出场就自带笑点，吊带裤造型抢眼到不行，角色设定更是神奇――原来他是恶魔的神兽，还能跟动物即时翻译！李周英则饰演清风村牙医敏智，同时也是女主角的挚友，两人之间的友情线，感觉会是剧里的一大亮点。



金银淑编剧形容新作是一部「全家都能一起看的、轻松有趣、零负担、零郁闷」的奇幻浪漫喜剧，并提醒观众最好「不带任何预设」去看，才能享受意料之外的乐趣。

《许愿吧，精灵》故事讲述因职涯中断的精灵「恶魔精灵」遇上缺乏情感的人类嘉盈后展开的一连串奇妙事件，将於10月3日正式上线。

