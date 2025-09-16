Seventeen Hoshi今日正式入伍！驚喜送上新歌《TAKE A SHOT》

人氣男團 SEVENTEEN 成員Hoshi 正式踏上履行國防義務的旅程。

今日（16日）Hoshi以現役身分進入陸軍訓練所，接受為期五週的基礎軍事訓練後，將分配至部隊服役，預計於2027年3月15日退伍。

在入伍前夕Hoshi特地向全球粉絲CARAT傳遞心聲：「我會勇敢去完成這段旅程，大家不要太擔心。」他也公開了短髮造型，笑說：「剪了頭髮才真的有實感，反而更有決心了，我一定會好好完成。」



除了暖心留言他還給粉絲送上驚喜──同日傍晚6點將公開個人單曲《TAKE A SHOT》。 這首歌是強烈氛圍的Rage Hip-hop曲風，融合強勁的饒舌、多變的合成器聲效與吉他演奏。 Hoshi親自參與作詞，將沸騰的熱情寫進歌詞，搭配粗駭音效與滿滿的態度，展現不一樣的個人魅力。

目前SEVENTEEN成員正陸續進入「軍白期」。 Hoshi是團內第4位/入伍的成員，淨漢去年9月率先服役，圓佑今年4月開始替代役，WOOZI則於昨日入伍。

此外，SEVENTEEN於13、14 日在仁川亞運主競技場開啟全新世界巡演「NEW_」，淨漢、圓佑、WOOZI和Hoshi一同出現在了觀眾席上。團隊接下來將前往香港、北美、日本等地，持續與全球粉絲相見。



