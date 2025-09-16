高賢廷「悄悄一讚」掀話題！AllDay Project Annie背後豪門關係曝光；長輩級應援

實力派女演員高賢廷最近一個小小的舉動意外成為話題。 她在 IG 上點讚混聲團體AllDay Project成員Annie 的《W KOREA》時尚畫報，瞬間引起網友熱烈討論。

為什麼會這麼有看點呢？ 因為Annie可不是一般新人，她是頂級財閥新世界集團鄭有慶會長的大女兒、李明熙總會長的外孫女，同時還是鄭容進會長的姪女。 而高賢廷是她的「前舅母」，高賢廷和鄭容進於1995年結婚，2003年才協議離婚，兩人膝下育有一子一女，如今她對「前姪女」的畫報點讚，網友們直呼：「這人脈太妙了吧！」



高賢廷自1989年以「韓國小姐」出道後，憑《沙漏》爆紅，離婚後憑《春日》成功回歸，之後又有《善德女王》、《大物》、《女王的教室》到近期的《假面女郎》，都是話題之作。 她現在正出演SBS電視劇《家母螳螂》，飾演女主角「鄭怡信」，外號「螳螂」的連環殺人犯，專門針對施暴於女性與兒童的加害者行兇。



而2002年出生的Annie，則在今年6月隨AllDay Project出道，憑雙主打《Famous》、《Wicked》直接衝上音源榜1位，被稱為「怪物新人」。 有網友笑說：「大明星前舅母給小輩點讚，這算是最特別的應援吧！」



娛樂圈的「緣分連結」果然比八點檔還精彩！

