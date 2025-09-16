高贤廷「悄悄一赞」掀话题！AllDay Project Annie背后豪门关系曝光；长辈级应援

实力派女演员高贤廷最近一个小小的举动意外成为话题。 她在 IG 上点赞混声团体AllDay Project成员Annie 的《W KOREA》时尚画报，瞬间引起网友热烈讨论。

为什么会这么有看点呢？ 因为Annie可不是一般新人，她是顶级财阀新世界集团郑有庆会长的大女儿、李明熙总会长的外孙女，同时还是郑容进会长的侄女。 而高贤廷是她的「前舅母」，高贤廷和郑容进於1995年结婚，2003年才协议离婚，两人膝下育有一子一女，如今她对「前侄女」的画报点赞，网友们直呼：「这人脉太妙了吧！」



高贤廷自1989年以「韩国小姐」出道后，凭《沙漏》爆红，离婚后凭《春日》成功回归，之后又有《善德女王》、《大物》、《女王的教室》到近期的《假面女郎》，都是话题之作。 她现在正出演SBS电视剧《家母螳螂》，饰演女主角「郑怡信」，外号「螳螂」的连环杀人犯，专门针对施暴於女性与儿童的加害者行凶。



而2002年出生的Annie，则在今年6月随AllDay Project出道，凭双主打《Famous》、《Wicked》直接冲上音源榜1位，被称为「怪物新人」。 有网友笑说：「大明星前舅母给小辈点赞，这算是最特别的应援吧！」



娱乐圈的「缘分连结」果然比八点档还精彩！

