金希澈沒收到金鍾國喜帖，節目上吐真心：感覺和哥距離變遠了…幸好聽到「他」也沒去「才安心了一點」

歌手金鍾國最近結婚的消息引發熱議，但在日前日播出的SBS綜藝《我家的熊孩子》中，卻出現了一段小插曲——金希澈竟然沒收到喜帖，忍不住在節目中吐露「受傷的心情」。

節目裡，金希澈半開玩笑地對金鍾國說：「為什麼《我家的熊孩子》團隊都沒被請去？ 感覺和哥的距離變遠了。」金鍾國則解釋婚禮規模小，「我和太太各自只安排了50個座位，光是家人和親戚就快坐滿了，所以只邀請平常一週會見面、兩三天就會聯絡的人。」因此健身房館長都榜上有名。至於婚禮主持，金鍾國本來想請朋友，最後卻是劉在錫主動提出幫忙; 而祝歌則由本人親自上場，一派務實又溫馨。

聽到這裡金希澈忍不住比對自己的未來婚禮：「我也想辦小一點的，但至少要請Super Junior成員吧？ 還有《認識的哥哥》班底...... 像徐章勳哥，一定要來。 不請他可不得了！」金鍾國馬上點頭：「所以我也請了章勳哥，我們常聯絡嘛。」至於申東燁，則是因為「媽媽強烈要求」，最終也被列入嘉賓名單。



發現自己真的成了「漏網之魚」後，金希澈哭笑不得：「那這樣我不就很奇怪嗎？」幸好最後聽到連卓在勳也沒被邀，才鬆了一口氣：「好吧，那就沒關係了！」



看來金鍾國的婚禮雖然規模迷你，但依舊話題滿滿，不僅有「主持人劉在錫 + 新郎自唱祝歌」的黃金組合，還讓粉絲們忍不住期待婚禮現場會有多少笑料發生！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞