Seventeen Woozi今日正式入伍：昨晚現身團隊演唱會觀眾席，現場敬軍禮

人氣男團SEVENTEEN成員Woozi（李知勳）今日（15日）正式以陸軍現役身分入伍，展開5週的新兵訓練，之後將分配至部隊繼續服役，履行國防義務。
就在入伍前一天，Woozi還悄悄出現 在SEVENTEEN世界巡演的觀眾席，和成員Hoshi 一起亮相，甚至與正在服役中的淨漢、圓佑同框，讓粉絲大喊驚喜。 Woozi也在Weverse留下真情告白：「第一次在場下看著我創作的音樂，被成員和 CARAT享受著，真的很開心。 帶著大家的力量入伍，會健康回來，謝謝大家。」
250914 new_ 서울 pre— 김당근 (@erin_carrot) September 14, 2025
잘 다녀와#정한 #호시 #우지 #원우 #세븐틴 #Jeonghan #hoshi #woozi #wonwoo #seventeen pic.twitter.com/QErcU7z2Q2
250914 NEW 콘서트 인천 DAY2— (@WztopiA_H) September 14, 2025
충성잘갔다와 진짜루…#호우 #호시 #우지 #HOSHI #WOOZI #ホシ #ウジ #권순영 #이지훈 #权顺荣 #李知勋 #순훈 #세븐틴 #SEVENTEEN @pledis_17 pic.twitter.com/ImQC6NpIHR
目前 SEVENTEEN成員正一一進軍軍營。 Woozi是第三位入伍的成員，前有去年9 月入伍的淨漢、4 月開始替代役的圓佑，接下來Hoshi也將於16日報到。 所屬公司Pledis先前也呼籲粉絲不要前往新兵訓練所送行，並拜託大家給予 Woozi 多多支持，期待他平安健康回歸舞台。
CARAT 們雖然依依不捨，但也紛紛留言「等你回來一起聽新歌」、「我們會守護舞台直到你歸隊」，滿滿都是暖心祝福。
