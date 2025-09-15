Seventeen Woozi今日正式入伍：昨晚現身團隊演唱會觀眾席，現場敬軍禮

人氣男團SEVENTEEN成員Woozi（李知勳）今日（15日）正式以陸軍現役身分入伍，展開5週的新兵訓練，之後將分配至部隊繼續服役，履行國防義務。

就在入伍前一天，Woozi還悄悄出現 在SEVENTEEN世界巡演的觀眾席，和成員Hoshi 一起亮相，甚至與正在服役中的淨漢、圓佑同框，讓粉絲大喊驚喜。 Woozi也在Weverse留下真情告白：「第一次在場下看著我創作的音樂，被成員和 CARAT享受著，真的很開心。 帶著大家的力量入伍，會健康回來，謝謝大家。」





目前 SEVENTEEN成員正一一進軍軍營。 Woozi是第三位入伍的成員，前有去年9 月入伍的淨漢、4 月開始替代役的圓佑，接下來Hoshi也將於16日報到。 所屬公司Pledis先前也呼籲粉絲不要前往新兵訓練所送行，並拜託大家給予 Woozi 多多支持，期待他平安健康回歸舞台。

CARAT 們雖然依依不捨，但也紛紛留言「等你回來一起聽新歌」、「我們會守護舞台直到你歸隊」，滿滿都是暖心祝福。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞