韓劇片酬大縮水！上限降至3億，邊佑錫人氣再高也逃不過Netflix新規

Netflix曾經讓韓劇演員片酬飆到「一集10億」（韓幣，下同/約2180萬新台幣）的天價，但如今這個時代似乎已經畫下句點。

根據韓媒 「OSEN」獨家報導，Netflix近期已經開始調整政策，演員片酬上限從原本的4億（約872萬新台幣）降到3億（約654萬新台幣），儘管數字仍然驚人，但比起過去動輒破10億的行情，已明顯踩了煞車。

有業界人士透露，Netflix之所以下調片酬與近年來整體製作成本暴漲有關，「演員片酬上限正在逐漸壓到3億，這是考量到整體製作費的政策」。另一位相關人士則直言，過去幾年Netflix片酬一路飆升，「但今年開始確實出現了控制的跡象，內部甚至自然流傳出『上限是3億』的說法。」

以去年憑《背著善宰跑》爆紅的演員邊佑錫為例，他最近確定主演Netflix新作《我獨自升級》，外界原本預期他的片酬會水漲船高，但據了解，因受到政策影響，想突破3億恐怕不容易。不過所謂「3億上限」並非鐵律，還是存在例外。 片酬會依照作品規模與製作情況浮動，尤其Netflix季播劇往往會比前一季調高約40%的片酬，因此若遇到大作或續集，仍可能突破行情。



Netflix這幾年確實讓K-Content成為全球熱潮，《黑暗榮耀》、《魷魚遊戲》等都掀起話題，但同時也被批評是推升韓劇製作費的「罪魁禍首」。 例如《魷魚遊戲》投資高達約 1,000 億、《苦盡柑來遇見你》約600億，帶動演員身價跟著水漲船高。 結果導致韓國本土市場壓力劇增，製作量銳減——2022 年還有141部新劇誕生，今年則預估僅剩80多部。



去年外媒更爆出《魷魚遊戲2》李政宰單集酬勞高達100萬美元（約3025萬新台幣），雖然李政宰後來澄清「有些誤會，但確實拿得不少」，依然讓外界震驚韓星的「天價行情」。



Netflix K-Content 總監金泰元（音譯）早在去年10月就曾警告：「雖然K-Content在全球受到喜愛，但如果製作費不斷膨脹，終究會變成一種反作用力。我們認為在合理的預算範圍內，給予合理的片酬，對演員、對我們平台、對作品都是更好的方式。」如今看來，Netflix已經開始實際行動，正式替韓星的片酬踩下煞車。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞