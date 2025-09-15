【韓網熱門】《暴君的廚師》收視率爆衝！網友：唯一的缺點就是......

由潤娥和李彩玟主演的電視劇《暴君的廚師》自開播以來收視率就一路高歌猛進，最新報出的第8集再創收視率新紀錄，並成功追上了今年週末迷你劇最高收視的《寶物島》。

根據收視調查機構尼爾森韓國的數據，9月14日播出的 tvN 週末劇《暴君的廚師》第8集全國平均收視率達到15.4%，瞬間最高更飆至17.4%。 該劇從首集4.9% 開始一路上升，最終突破至15%水平，與 SBS《寶物島》（15.4%） 並列成為今年週末迷你劇的最高收視作品。



韓國網友評論：

1. 什麼？ 才12 集??? 開玩笑吧？？？立刻給我延長啊 ᅳᅳ

2. 只是在短影片裡斷斷續續看，最近補上正片，真的好好看

3. 連我爸都在追ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ真的好看

4. 我媽繼《大長今》後，第一次實時跟播ᄏᄏᄏ她超喜歡

5. 哇，真的成大爆款了

6. 現在能到15% 的話真的很厲害

7. 瘋了ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ我還以為要到大結局才會破

8. 一個禮拜要怎麼等ᅲᅮᅮ

9. 哇15？？ 隨便看也覺得蠻輕鬆，結果人氣超高ᄏᄏᄏ

10. 果然料理對決題材就是吃香ᄏᄏᄏᄏ

11. 我爸媽都在追ᄏᄏᄏᄏ還一邊喊「暴廚暴廚」ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

12. 有趣ᄏᄏᄏ那種搞笑的CG也讓我笑瘋ᄏᄏ

13. 男演員換得很合適

14. 真的超有趣，主演們太合拍了

15. 但是比賽環節要到什麼時候？ 太長了

16. 怎麼會只拍12集，這種神劇ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

17. 我們家比起男女主的愛情線，更覺得料理比賽有趣ᄏᄏ畫面太誘人了。 昨天和中國對決那段最好看。 啊？ 竟然才 12 集??? 我還以為 16 集呢

18. 給我延長吧，就算加到14集也好

19. 到底會怎麼收尾呢... 我怕結局爛尾所以還沒看

20. 果然韓國就是吃播大國

21. 昨天料理場面沒什麼劇情又太長，我還第一次轉台了，沒想到很多人正好喜歡料理場面

22. 給我拍第二季吧，就算是外傳也行ᅲᅲᅲᅲ

原文：https://theqoo.net/square/3915151890

