Seventeen Woozi今日正式入伍：昨晚现身团队演唱会观众席，现场敬军礼

人气男团SEVENTEEN成员Woozi（李知勋）今日（15日）正式以陆军现役身分入伍，展开5周的新兵训练，之后将分配至部队继续服役，履行国防义务。
就在入伍前一天，Woozi还悄悄出现 在SEVENTEEN世界巡演的观众席，和成员Hoshi 一起亮相，甚至与正在服役中的净汉、圆佑同框，让粉丝大喊惊喜。 Woozi也在Weverse留下真情告白：「第一次在场下看著我创作的音乐，被成员和 CARAT享受著，真的很开心。 带著大家的力量入伍，会健康回来，谢谢大家。」
250914 new_ 서울 pre— 김당근 (@erin_carrot) September 14, 2025
잘 다녀와#정한 #호시 #우지 #원우 #세븐틴 #Jeonghan #hoshi #woozi #wonwoo #seventeen pic.twitter.com/QErcU7z2Q2
250914 NEW 콘서트 인천 DAY2— (@WztopiA_H) September 14, 2025
충성잘갔다와 진짜루…#호우 #호시 #우지 #HOSHI #WOOZI #ホシ #ウジ #권순영 #이지훈 #权顺荣 #李知勋 #순훈 #세븐틴 #SEVENTEEN @pledis_17 pic.twitter.com/ImQC6NpIHR
目前 SEVENTEEN成员正一一进军军营。 Woozi是第三位入伍的成员，前有去年9 月入伍的净汉、4 月开始替代役的圆佑，接下来Hoshi也将於16日报到。 所属公司Pledis先前也呼吁粉丝不要前往新兵训练所送行，并拜托大家给予 Woozi 多多支持，期待他平安健康回归舞台。
CARAT 们虽然依依不舍，但也纷纷留言「等你回来一起听新歌」、「我们会守护舞台直到你归队」，满满都是暖心祝福。
Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
广告相关新闻