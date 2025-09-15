Seventeen Woozi今日正式入伍：昨晚现身团队演唱会观众席，现场敬军礼

人气男团SEVENTEEN成员Woozi（李知勋）今日（15日）正式以陆军现役身分入伍，展开5周的新兵训练，之后将分配至部队继续服役，履行国防义务。

就在入伍前一天，Woozi还悄悄出现 在SEVENTEEN世界巡演的观众席，和成员Hoshi 一起亮相，甚至与正在服役中的净汉、圆佑同框，让粉丝大喊惊喜。 Woozi也在Weverse留下真情告白：「第一次在场下看著我创作的音乐，被成员和 CARAT享受著，真的很开心。 带著大家的力量入伍，会健康回来，谢谢大家。」





目前 SEVENTEEN成员正一一进军军营。 Woozi是第三位入伍的成员，前有去年9 月入伍的净汉、4 月开始替代役的圆佑，接下来Hoshi也将於16日报到。 所属公司Pledis先前也呼吁粉丝不要前往新兵训练所送行，并拜托大家给予 Woozi 多多支持，期待他平安健康回归舞台。

CARAT 们虽然依依不舍，但也纷纷留言「等你回来一起听新歌」、「我们会守护舞台直到你归队」，满满都是暖心祝福。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻