康美娜遺憾缺席I.O.I十週年重聚企劃！新劇拍攝撞期「望專注演戲」

據多位業內人士透露，I.O.I為紀念出道10周年正籌備明年5月的重聚企劃，不過成員康美娜最終確定無法參與。

I.O.I是由林娜榮、金請夏、金世正、鄭彩娟、周潔瓊、金素慧、俞璉靜、磪有情、康美娜、金度延和全昭彌組成的限定企劃女團，2016年5月出道，僅進行了8個月的短暫活動，便於2017年1月解散。 2019年曾推動過一次重聚計劃但最終流產。

為了迎接明年出道10周年，I.O.I成員今年再次討論重聚，大多數都表達了參與意願，全昭彌也於近日在訪問中表示：「對重聚持非常正面的態度，正在提前協調行程。」



I.O.I的重聚時機預計落在明年5月（考量出道日），但已轉型為演員的康美娜不得不缺席。 I.O.I解散後，康美娜以女團gugudan再次出道，如今全力投入戲劇演出，曾參演《德魯納酒店》《花開時想月》《美男堂》等多部劇集，目前正在KBS 2TV與Disney+同步播出的《十二使者》中飾演姜智一角。



繼已確定出演的 Netflix 新劇《Wish Your Death》之後，康美娜還接下 tvN《明天也要上班》等後續作品。 康美娜曾努力調整行程以參與重聚活動，但最終仍未能成行。

康美娜所屬社Story J Company表示：「重聚活動的討論時期與她下一部戲的拍攝、以及之後預定公開的作品宣傳期重疊，因此經過多番考量。 我們知道粉絲們等候與期待已久，也與藝人進行了長時間的商議，最終尊重藝人希望專注演戲的想法，這次活動恐怕難以參與。」



很多網友感慨時間飛逝，I.O.I出道竟已滿十年。雖然無法看到完整體令人感到惋惜，但大家依舊為康美娜的專注與決定送上真心祝福。

