康美娜遗憾缺席I.O.I十周年重聚企划！新剧拍摄撞期「望专注演戏」

据多位业内人士透露，I.O.I为纪念出道10周年正筹备明年5月的重聚企划，不过成员康美娜最终确定无法参与。

I.O.I是由林娜荣、金请夏、金世正、郑彩娟、周洁琼、金素慧、俞琏静、磪有情、康美娜、金度延和全昭弥组成的限定企划女团，2016年5月出道，仅进行了8个月的短暂活动，便於2017年1月解散。 2019年曾推动过一次重聚计划但最终流产。

为了迎接明年出道10周年，I.O.I成员今年再次讨论重聚，大多数都表达了参与意愿，全昭弥也於近日在访问中表示：「对重聚持非常正面的态度，正在提前协调行程。」



I.O.I的重聚时机预计落在明年5月（考量出道日），但已转型为演员的康美娜不得不缺席。 I.O.I解散后，康美娜以女团gugudan再次出道，如今全力投入戏剧演出，曾参演《德鲁纳酒店》《花开时想月》《美男堂》等多部剧集，目前正在KBS 2TV与Disney+同步播出的《十二使者》中饰演姜智一角。



继已确定出演的 Netflix 新剧《Wish Your Death》之后，康美娜还接下 tvN《明天也要上班》等后续作品。 康美娜曾努力调整行程以参与重聚活动，但最终仍未能成行。

康美娜所属社Story J Company表示：「重聚活动的讨论时期与她下一部戏的拍摄、以及之后预定公开的作品宣传期重叠，因此经过多番考量。 我们知道粉丝们等候与期待已久，也与艺人进行了长时间的商议，最终尊重艺人希望专注演戏的想法，这次活动恐怕难以参与。」



很多网友感慨时间飞逝，I.O.I出道竟已满十年。虽然无法看到完整体令人感到惋惜，但大家依旧为康美娜的专注与决定送上真心祝福。

