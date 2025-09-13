被爆出「海外性交易」嫌疑的韓國歌手 G.NA，預告將重返歌壇！

曾因「海外性交易」嫌疑引發爭議的歌手 G.NA，近日似乎暗示將重返歌壇，引起關注。

G.NA 在 13 日透過個人頻道公開近況，表示：「好想你們。這週末是我的生日，我想對一直陪伴在身邊的大家說聲感謝，感謝我們一起創造的所有愛和回憶。」



她接著說：「我準備了一份小禮物，往旁邊滑看看吧。我想讓你們看到，我的心依然想唱歌。雖然我們分開了一段時間，但我覺得現在是時候了，我們再見面吧。」似乎直接預告了回歸的可能。

同時公開的影片中，G.NA 深情演唱了 Ellie Goulding（艾麗·高登）的〈Love Me Like You Do〉（好好愛我）。



此外，G.NA 也透過影片留言表示：「我非常想念大家，從未有一刻忘記過你們，也一直在想著音樂。老實說，這一路走來很漫長，也很辛苦。」

其實在本月 2 日，G.NA 就曾在 SNS 上寫道：「最讓我痛苦的不是發生的事，而是那段沉默。」「我不再是那個害怕的女孩了，我不再被過去定義，而是由我現在的選擇來定義自己。」「我正在被療癒、成長，也重新找回了我的聲音。」看似已經在預告復出。

G.NA 於 2010 年以〈我會消失，你要好好過〉出道，憑藉〈Black & White〉、〈2HOT〉等多首熱門歌曲受到矚目，但在 2016 年因海外性交易嫌疑被判處 200 萬韓元罰款，之後便前往美國休息，暫別演藝圈。



