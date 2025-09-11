《十二使者》主演自爆最愛瞬間！朴炯植最愛場面竟還沒播出，徐仁國一句台詞帥炸粉絲

KBS 2TV 週末迷你劇、正在Disney+上熱播的新劇《十二使者》近期話題不斷，不僅劇情充滿奇幻與動作元素，演員之間的化學反應更讓粉絲看得過癮。 近日，主演朴炯植、徐仁國、李主儐、康美娜還親自公開了他們在劇中的「最愛場面與台詞」，引發觀眾更多期待。

《十二使者》描述十二位天使為了守護人類世界，與邪惡勢力展開激烈對抗的奇幻動作故事。



朴炯植（飾反派勢力「昊鬼」）



朴炯植點名最喜歡的是與「米爾」（李主儐 飾）糾纏過往的片段。 這段尚未播出，將揭開「昊鬼」為何違背神的旨意，與天使們有著怎樣的牽連。 他回憶起拍攝時笑說：「那個場景完全保留了原始環境，很特別; 而且隨著時代不同，造型和服裝也各有趣味，光是看服裝就很精彩！」

徐仁國（飾猴子天使「元勝」）



他最愛的一句台詞是第一集裡的：「我自己來處理，你們在這等我。」徐仁國解釋，這句話正好展現了角色積極、充滿抱負的一面，也讓「元勝」的領導氣場躍然螢幕。 他還大讚拍攝現場氣氛超級歡樂：「每位演員都努力展現角色個性，希望大家能享受十二使者之間不同的魅力！」

李主儐（飾龍之天使「米爾」）



她則挑選了古代時期的拍攝場景作為最愛，因為劇組特地找了完全沒有現代建築的地點進行取景，「真的是我第一次遇見那麼神秘的空間，特別難忘。」她補充道：「現場氛圍總是很溫暖，大家像一家人一樣，合作起來很愉快。」

康美娜（飾狗狗天使「姜智」）



她印象最深的是第三集中與「泰山」（馬東石 飾）爭執的片段。 當「泰山」因人類讓自己受傷而心灰意冷時，「姜智」用一句：「隊長守護著我們，那我們就守護人類吧！」再次點醒他。 康美娜表示，這句台詞完全展現了角色「最愛人類」的溫暖本性。 她還感性告白：「不演的時候還會想念大家，真的像家人一樣。 《十二使者》是一部很溫暖的作品。」

目前《十二使者》每週六、日晚間9點20分在 KBS 2TV 播出，並於播出後同步上架 Disney+，讓全球觀眾都能一同追劇。

