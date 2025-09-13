《暴君的廚師》今日搶先看：潤娥&李彩玟微服私訪，無視警告觸動機關、命懸一線！

終於又到了《暴君的廚師》更新的日子！今日 tvN 公開了最新一集片段，讓人對後續發展更加好奇。

延志永（潤娥 飾）為了製作壓力鍋出宮尋找蔣英實的後人，燕熙君（李彩玟 飾）帶著羽林衛將慎守赫與戲子孔吉同行，一行人來到深山中「蔣春生」的小屋。



然而大門緊閉，門上寫著「擅闖者自取滅亡」，讓燕熙君心生不悅：「怪人真是目中無人，竟敢要別人徵得他的允許？給我出來，行禮！」燕熙君不理延志永阻攔，推門而入，果然觸動蔣春生預先設下的機關，院子裡正對門口的大炮瞬間點燃。

延志永趕緊呼喊眾人閃避，危急時刻羽林衛將用身體護住燕熙君，燕熙君則反身擋在延志永身前…！



根據同時公開的劇照，燕熙君一行最終還是見到了蔣春生，不過對方性格古怪、態度惡劣，不僅激起暴君燕熙君的火爆脾氣，就連延志永也露出不太情願的神情。兩人究竟能否說服蔣春生把料理用具帶回宮中，又能否在與大明的料理對決中勝出？









蔣春生由韓國知名綠葉演員高昌錫飾演，本集將於今晚透過 Netflix 全球上線，令人期待！

