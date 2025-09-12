婚礼前两周才告知！金钟国录下朋友们第一反应：HAHA喜极而泣，池锡辰朱宇宰惊呆问「灵魂婚礼吗？」

金钟国本月5日举办婚礼，昨日通过个人YT频道公开了向朋友们告知婚讯的第一视角影片，大家震惊之余纷纷送上祝福，真实反应可爱又令人感动。

这支影片名为「老虎娶亲的日子」，金钟国本来打算在婚礼上播放，但受制於场地因素未果。 金钟国先是在Turbo Company办公室向工作团队分享婚讯，三位同事都惊呆：「骗人的吧？ 不是只存在於想象中的吧？感觉好奇怪、好感动...」随后向他表达祝贺。 金钟国表示自己和素人准新娘都希望低调一些，最近购置新房、母亲不再出演《我家的熊孩子》也是因为要结婚，但否认奉子成婚的猜测，还不经意放闪：「不久前才突然决定结婚。 没有什么决定结婚的契机，只是因为相爱。 准新娘全都是优点。 无法预测地到来，这就是爱啊。」XD



金钟国请造型师准备一套燕尾服，造型师笑说明天就能准备好XD随后意识到金钟国是当真，整个人吓得坐直：「感觉脑袋要爆炸，突然热到出汗！」原来她上周还和室长说希望金钟国遇到好对象，即便突然结婚也无法，没想到变成现实。 徐章勋则表示早就猜到了XD



金钟国到达《Running Man》拍摄现场后向PD告知婚讯，PD也以为他撒谎！金钟国说婚礼就在下下周，PD才回过神来，追问：「是真的吗？ 和谁结婚？ 太好了！果然搬家是有原因的！」



接著轮到RM成员，金钟国藉口要办30周年活动，把他们单独叫到车里，宣布：「下下周五有时间的话，来我婚礼吃饭吧。」刘在锡第一反应是「别骗人了」，反复确认：「是真的吗？ 怎么能在我们不知道的情况下结婚？ 和谁结婚？」金钟国：「现在就在让你们知道呀！新娘我说了你也不认识啊。」刘在锡表示早在金钟国买房时就察觉到端倪，表示恭喜。



HAHA听闻婚讯后惊讶得半天无法动弹，摘掉眼镜表示开心到快要流泪：「你要干嘛？ 说真的！太祝贺了！」梁世灿也猝不及防：「哥，你在讲什么啊？ 不要开玩笑啦！其实突然结婚也不奇怪，之前就有苗头。 这是今年最震惊的消息！」HAHA感慨道，我们一直以来虚构的嫂子，原来真的存在啊XD





池锡辰被金钟国叫到一边，一开始还以为金钟国需要帮助，表示愿全力以赴，得知婚讯后大震惊：「谁结婚？ 你结婚？ 买房是因为这个吗？ 不会是灵魂婚礼之类的吧？」宋智孝也是又惊又喜，不停地说：「欧巴，太恭喜啦！」





Jonathan听闻金钟国要结婚，惊讶地瞪大双眼：「为什么突然结婚？ 这是人生大事，不能开玩笑啊！」Jonathan形容该消息的震撼程度：堪比Jonathan突然揭下人皮面具，宣布自己其实是黄种人XD



好友Shorry J得知婚讯，先是震惊质疑「和健身房结婚吗？」随后开心大喊：「恭喜大哥！欢迎来到有妇之夫的世界！」朱宇宰通过视讯通话得知消息，一开始以为金钟国喝多了，提出了和池锡辰相同的质疑：「是像喜欢动画片的人那样举办灵魂婚礼吗？」意识到是真的之后，陷入情绪混乱：「OMG，无法相信！2分钟之前还以为100%是骗人的。 祝贺大哥！我就说嘛，为什么突然搬去大房子，为什么检查精子数量...」





金钟国向「龙年俱乐部」成员姜勋、车太铉、洪京民、张赫一一告知了喜讯，朋友们全都为他开心不已。 金钟国表示，人生的前50年都按照自己心意生活 ，剩下的50年要为对方而活，有了家庭之后会更加努力。



韩国网友也震惊：「居然连朋友都不知道他有女友！太狠了kkk」「连经济人和挚友都不知道，令人起鸡皮疙瘩kkk」「保密工作如此彻底，难怪池锡辰说他是独立军人kkk」「不止一个人怀疑是灵魂婚礼耶kkk」「没把龙年俱乐部的影片剪进来，大概是因为飙脏话了吧kkk」



