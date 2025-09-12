韓流實力派男團BTOB宣布來台加開「延長賽」！《3,2,1 GO! MELympic》安可場10/18台大體育館與MELODY相見

繼四月在台北舉辦的《3,2,1 GO! MELympic》大受好評後，韓國實力派男團BTOB宣布將於10月18日再度登上台北舞台，帶來安可場《3,2,1 GO! MELympic ENCORE in Taipei》。這場演出以「延長賽」為概念，延續「MELympic」的熱情氛圍，象徵BTOB與MELODY（官方粉絲名）的熱情仍持續延燒，要用更多驚喜與感動為2025年再添高光時刻。活動門票將於 9月20日下午1點於遠大售票網站及全台7-11 ibon機台啟售，粉絲們敬請把握機會搶票。

BTOB於今年四月在台北舉辦《3,2,1 GO! MELympic》，將運動會元素與音樂舞台巧妙融合，成員們化身運動競賽選手、進行趣味遊戲與觀眾零距離互動，現場氣氛熱烈，粉絲不僅展現無限支持，也在遊戲互動中留下難忘回憶，這場演出結束後，社群平台上也湧現大量討論，紛紛表示「表演好聽好看，，遊戲好玩又有趣，還想再看一次」、「希望BTOB快點再台灣」，而BTOB成員們也多次透過訪談表達對MELODY的思念與感謝。如今粉絲許願成真，正式官宣安可場消息。



「延長賽」專屬回饋 更多互動、更多合唱

BTOB以真摯歌聲與幽默互動聞名，每一次見面都能讓粉絲感受到滿滿能量。這次的《3,2,1 GO! MELympic ENCORE in Taipei》活動以「延長賽」的方式升級回歸，預期將增加更多互動設計，讓MELODY能參與其中，一起完成更多的專屬回憶，BTOB將透過這次的「MELympic延長賽」再次造訪台灣，與粉絲一起幸福地唱響屬於彼此的旋律。這場安可場演出將於10月18日（六）下午4點30分，在臺灣大學綜合體育館舉行。9月20日（六）下午1點起，Ticket Plus遠大售票網站與全台7-11 ibon機台同步開賣，呼籲粉絲們踴躍購票，與BTOB再度相聚，一起留下屬於2025的幸福回憶，更多活動詳情請向主辦單位SHOWOFFICE查詢。



【2025 BTOB FAN-CON [3,2,1 GO! MELympic] ENCORE in Taipei】

演出時間｜2025年10月18日（六）16:30

演出地點｜國立臺灣大學綜合體育館（台北市大安區羅斯福路四段1號）

活動票價｜A區 NT$5,800 / B區 NT$4,800/ C區 NT$3,800/ 愛心席NT$2,900

起售時間｜2025/09/20 13:00

購票方式｜Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台

身障購買｜Ticket Plus遠大售票網站EMAIL購票

購票網址｜https://ticketplus.com.tw/ 網頁建置中





