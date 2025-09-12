李濬榮和金在中稱兄道弟的契機是舞跳太好！竟要發行《Last Dance》暫停歌手活動？

金在中的YouTube頻道《在朋友》自EP.83進入了「村莊模式」，邀請的第二位入住的朋友，是金在中私下也很熟的弟弟李濬榮！

是金在中親自邀請李濬榮來的，回顧兩人如何結識，是在知名頒獎典禮《AAA》（Asia Artist Awards）上，《AAA 2023》兩人分別受邀擔任「男神三號」和「男神五號」solo演出。



李濬榮表示金在中是最後一名公布的男神，本來就很喜歡金在中且從未見過，實際看過演出後覺得「瘋了」。金在中則說自己在《AAA》前就聽過李濬榮是自己的超級粉絲，很好奇他這樣的演員會如何唱歌跳舞，在後台看著螢幕忍不住大喊：「太帥了！」金在中當下驚艷到馬上發Twitter（現X）：說「李濬榮太帥了……！」李濬榮也馬上回覆：「能在同一個舞台表演很有意義，感到很榮幸，謝謝您。」



같은 무대 설 수 있어서 너무 뜻 깊고

영광이였습니다.

감사합니다 — 이준영 (@1ee_Jun_Yxxng) July 8, 2023

沒想到，李濬榮還跑到金在中的待機室親自打招呼並感謝對方，兩人也交換了聯絡方式，繼而稱兄道弟。李濬榮透露自己本來想在完全結束後再打擾，但工作人員給了他勇氣讓他馬上去問候。金在中坦言本來只知道李濬榮是演員，不清楚他是歌手出身（以男團U-KISS出道），李濬榮現在還在跳舞甚至參加比賽。李濬榮說跳舞是他的起始，都多虧跳舞才有現在，他會繼續跳下去，「因為這就是我」。金在中力讚他：「一定要看看濬榮跳舞，我們國家……不是，是全世界演員裡跳得最好的！」



不過，李濬榮卻說即將發行的新專輯叫《Last Dance》，理由是想暫放歌手的活動專注於演員上，他也說現在29歲了，是他最後的20代光陰，想和大家最後再跳一次舞。他透露主打歌是嘻哈歌曲，MV找來了許多《街頭男戰士》、《街頭女戰士》舞者助陣，完成他小時候就想完成的，許多舞者一起freestyle跳完一首歌的夢想，他還大方劇透了10秒舞蹈。



李濬榮整場節目露出不少害羞面貌，尤其是金在中不斷稱讚他時，網友都忍不住翻他黑歷史說「這位就是開LIVE後因為人太多嚇到關掉的人吧？」、「這位是那位吧？《Running Man》放了自己歌後非常驚慌失措，還有跳〈好欺負嗎〉（만만하니，U-KISS歌曲）害羞到沒跳完的人」，也有人說金在中看起來真的很喜歡李濬榮，對李濬榮完全開啟了溫暖自豪的「我弟弟模式」。

▼《在朋友》完整節目



▼回顧《AAA 2023》李濬榮的演出



節目播出後，李濬榮X公開了節目上讓金在中拍攝的底片照片，感性感謝粉絲「老師們」說：「多虧老師們，活動期間沒有經歷過的最近都經歷了。多虧你們的心意，我一直帶著感謝和歉意過日子。今天到場的老師們路上小心，也謝謝在遠方打氣的老師們。祝你們度過美好的一天！」節目官方也釋出李濬榮和金在中當日照片。



선생님들 덕분에 여태껏

활동하며 경험하지 못했던 것 들을

다양히 경험하는 요즘입니다.

그 마음들 덕에

늘 감사함과 미안함을 갖고 지내고 있습니다.

오늘 와주신 선생님들 조심히 들어가시고

멀리서 응원해 주신 선생님들도 감사합니다.

좋은 하루 보내세요 !

pic.twitter.com/SUeQbCX2Rw — 이준영 (@1ee_Jun_Yxxng) September 11, 2025

