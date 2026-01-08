「綜藝美人」李美珠簽進 AOMG 後首次亮相！官方公開三種全新形象照：太有魅力了～

全方位藝人、女團 Lovelyz 出身的李美珠，透過音樂廠牌 AOMG 官方公開了全新的形象照，證明了她無窮無盡的魅力。

這組形象照是李美珠加入 AOMG 後首次公開的官方照片，清楚展現了她的多元面貌，以自身獨有的個性，完美消化了不同性格造型。



首先，身穿沉穩白色西裝的李美珠，散發出自然又優雅的美貌，以及清新透明的氛圍；換上黑色迷你洋裝後，則以機智的POSE與可愛又幹練的氛圍吸引目光。最後一版融入 AOMG 色彩的形象照，則以自由奔放、充滿嘻哈感的能量，呈現出反轉魅力。

去年，李美珠活躍於音樂、綜藝、廣播電台與網路節目內容等多個領域。她在《COUPLE PALACE 2》、《真不錯的人》、《Seoksam Play》等多檔綜藝節目中，以特別可愛又迷人的角色，獲得觀眾的熱烈喜愛。此外，她也擔任《兩點逃出 Cultwo Show》、《李恩智的歌謠廣場》、《IDOL RADIO（偶像廣播）第4季》的特別 DJ，以機智的口才，展現流暢的主持實力。

年末時，李美珠以 Lovelyz 完整體之姿，出演《2025 KBS 歌謠大祝祭》，帶來〈Ah-Choo〉、〈鐘聲〉等代表曲目，再次寫下傳奇舞台。目前她也透過個人 YouTube 頻道《就只是李美珠》，持續推出多樣化內容，與粉絲保持交流。



近日宣布加入 AOMG 的李美珠，也透過此次全新形象照，預告 2026 年將會更加活躍。作為 AOMG 2.0 品牌重塑「Make It New」計畫的核心成員、被譽為「六角形藝人」的李美珠，其全方位的發展動向備受期待。

