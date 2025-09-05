時隔5年重返歌手身份！李濬榮新專輯《LAST DANCE》22日發行，雙主打曲掀期待

歌手兼演員李濬榮即將以首張迷你專輯《LAST DANCE》回歸歌壇。 所屬經紀公司Billions公開了專輯曲目表。

新專輯共收錄6首歌曲，並特別準備了 雙主打曲 ——《Bounce》與《你為何如此對我》。 此外還包含《Insomnia》、與饒舌歌手REDDY合作的《Mr. Clean》，以及兩首主打歌的伴奏版本。

李濬榮自U-KISS活動時期至單飛（solo），一直積極參與歌曲製作，展現穩健的音樂實力。 此次新專輯中，他更親自參與了《Mr. Clean》的作詞與作曲，融入專屬於他的濃厚音樂色彩與感性。這是他繼2020年發表單曲《AMEN》後，相隔約5年再次以歌手身份回歸。 李濬榮預告將帶來更加深邃的嗓音與成熟的唱功。



除了音樂領域，李濬榮今年也活躍於影視圈，出演了Netflix劇集《我們的浪漫電影》、《苦盡柑來遇見你》、《弱美男英雄 Class 2》，展現多樣演技魅力。 此次回歸歌壇，則將透過音樂帶給粉絲不同的驚喜。

據悉，李濬榮的迷你專輯《LAST DANCE》將於 9月22日下午 在各大音源平臺正式公開。

