李浚荣和金在中称兄道弟的契机是舞跳太好！竟要发行《Last Dance》暂停歌手活动？

金在中的YouTube频道《在朋友》自EP.83进入了「村庄模式」，邀请的第二位入住的朋友，是金在中私下也很熟的弟弟李浚荣！

是金在中亲自邀请李浚荣来的，回顾两人如何结识，是在知名颁奖典礼《AAA》（Asia Artist Awards）上，《AAA 2023》两人分别受邀担任「男神三号」和「男神五号」solo演出。



李浚荣表示金在中是最后一名公布的男神，本来就很喜欢金在中且从未见过，实际看过演出后觉得「疯了」。金在中则说自己在《AAA》前就听过李浚荣是自己的超级粉丝，很好奇他这样的演员会如何唱歌跳舞，在后台看著萤幕忍不住大喊：「太帅了！」金在中当下惊艳到马上发Twitter（现X）：说「李浚荣太帅了……！」李浚荣也马上回覆：「能在同一个舞台表演很有意义，感到很荣幸，谢谢您。」



같은 무대 설 수 있어서 너무 뜻 깊고

영광이였습니다.

감사합니다 — 이준영 (@1ee_Jun_Yxxng) July 8, 2023

没想到，李浚荣还跑到金在中的待机室亲自打招呼并感谢对方，两人也交换了联络方式，继而称兄道弟。李浚荣透露自己本来想在完全结束后再打扰，但工作人员给了他勇气让他马上去问候。金在中坦言本来只知道李浚荣是演员，不清楚他是歌手出身（以男团U-KISS出道），李浚荣现在还在跳舞甚至参加比赛。李浚荣说跳舞是他的起始，都多亏跳舞才有现在，他会继续跳下去，「因为这就是我」。金在中力赞他：「一定要看看浚荣跳舞，我们国家……不是，是全世界演员里跳得最好的！」



不过，李浚荣却说即将发行的新专辑叫《Last Dance》，理由是想暂放歌手的活动专注於演员上，他也说现在29岁了，是他最后的20代光阴，想和大家最后再跳一次舞。他透露主打歌是嘻哈歌曲，MV找来了许多《街头男战士》、《街头女战士》舞者助阵，完成他小时候就想完成的，许多舞者一起freestyle跳完一首歌的梦想，他还大方剧透了10秒舞蹈。



*新专辑《Last Dance》相关报导：

‎〈时隔5年重返歌手身份！李浚荣新专辑《LAST DANCE》22日发行，双主打曲掀期待〉‎

李浚荣整场节目露出不少害羞面貌，尤其是金在中不断称赞他时，网友都忍不住翻他黑历史说「这位就是开LIVE后因为人太多吓到关掉的人吧？」、「这位是那位吧？《Running Man》放了自己歌后非常惊慌失措，还有跳〈好欺负吗〉（만만하니，U-KISS歌曲）害羞到没跳完的人」，也有人说金在中看起来真的很喜欢李浚荣，对李浚荣完全开启了温暖自豪的「我弟弟模式」。

▼《在朋友》完整节目



▼回顾《AAA 2023》李浚荣的演出



节目播出后，李浚荣X公开了节目上让金在中拍摄的底片照片，感性感谢粉丝「老师们」说：「多亏老师们，活动期间没有经历过的最近都经历了。多亏你们的心意，我一直带著感谢和歉意过日子。今天到场的老师们路上小心，也谢谢在远方打气的老师们。祝你们度过美好的一天！」节目官方也释出李浚荣和金在中当日照片。



선생님들 덕분에 여태껏

활동하며 경험하지 못했던 것 들을

다양히 경험하는 요즘입니다.

그 마음들 덕에

늘 감사함과 미안함을 갖고 지내고 있습니다.

오늘 와주신 선생님들 조심히 들어가시고

멀리서 응원해 주신 선생님들도 감사합니다.

좋은 하루 보내세요 !

pic.twitter.com/SUeQbCX2Rw — 이준영 (@1ee_Jun_Yxxng) September 11, 2025

