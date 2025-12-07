「LJ三兄弟」誕生！李俊昊、李浚赫、李濬榮還真的在《AAA 2025》同框！

《Asia Artist Award 2025》（AAA 2025）昨（7）日舉行，事前受到討論的「名字很像」的2025三名大勢演員，李俊昊（이준호）、李浚赫（이준혁）、李濬榮（이준영），真的同框了！

事前要先回顧今年的《青龍系列大獎》，人氣獎是李浚赫得獎，但同場的李濬榮聽成了自己後上台領獎，李浚赫本來走出來了但見李濬榮上台便回座。主持人全炫茂再次確認是李浚赫，李濬榮才尷尬地下台把獎盃交給李浚赫，李浚赫給予他擁抱安慰。更有趣的是，李浚赫《AAA 2023》也曾把李濬榮聽成自己的名字！李浚赫為了安慰李濬榮便主動提起此事，兩人互動被網友認為有趣又溫暖。



*報導回顧：

‎〈曾互相聽錯名字的李浚赫&李濬榮又要在《AAA 2025》相遇，網友：還有李俊昊〉



在《AAA 2025》名單宣布後，即有台灣網友提到李浚赫和李濬榮又要同場了，且還有李俊昊！完全就是「大亂鬥」，增加聽力困難XD。幸好昨日三人沒有任何人出糗，典禮期間也特地安排三人同框橋段，李俊昊當場宣布(?)三人的組合名叫「LJ三兄弟」，很小心翼翼地唸清楚三個人的名字，表示唸起來真的很像兄弟、很高興認識兩人。



三人還給觀眾「截圖時間」，一起對鏡頭比手指愛心，比完都笑了。李浚赫還拍拍兩人肩膀，李濬榮則一度掩面，像是想起自己過去聽錯的黑歷史般XD。網友都笑說李濬榮看起來還是很不安啊，也有許多人秒想起《蜘蛛人》分哏，認為三人同框要成為傳奇場面了！



하 이준호 이준혁 이준영 쓰리샷 준 거 개웃기네 pic.twitter.com/SO6JrvAz9I — 루키 (@o3o_rookie) December 6, 2025

