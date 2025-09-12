BTS、TXT的師弟團CORTIS熱門曲〈GO!〉榮登 Spotify「全球熱門歌曲榜」冠軍！

BIGHIT MUSIC於2025年推出的新人男團CORTIS（成員有JAMES、JUHOON、MARTIN、SEONGHYEON、KEONHO）在全球排行榜上持續稱霸。

CORTIS的出道專輯先行曲〈GO!〉連續兩天（9月9日～10日）登上全球最大音樂串流平台 Spotify「Daily Viral Song Global」（全球熱門歌曲日榜）冠軍。此前，主打歌〈What You Want〉已經連續一週（9月1日～7日）穩居同一榜單冠軍，如今〈GO!〉接棒延續了熱潮。

Spotify「Daily Viral Song」榜單會統計近期播放量、分享次數等急速增加的歌曲數據，是最能即時反映音樂市場流行趨勢的客觀指標。能在該榜單上連續兩首歌奪冠，不僅對新人，就連已成名的團體來說也非常罕見。



〈GO!〉已進入全球23個國家和地區的「Daily Viral Song」榜單（9月11日），更在包含韓國、台灣、日本、印尼等7個國家/地區拿下冠軍，作為收錄曲能有如此驚人成績，實屬罕見。這首歌在社群平台上的熱度同樣火爆，截至12日中午，TikTok上使用〈GO!〉音源的影片已達6萬4千支。自從上個月11日釋出挑戰版音源以來，一個月內平均每分鐘就有約1.4支影片上傳。

此外，CORTIS 是 HYBE 旗下 BigHit Music 繼 BTS 防彈少年團、TOMORROW X TOGETHER 之後，時隔六年推出的新人團體。他們將於12日出演 KBS2《Music Bank》，帶來後續曲〈FaSHioN〉的舞台。



