【韩网热门】上映首日就收回一半成本的韩国电影！「预算越低品质越高」延尚昊《丑得要命》9/23台北特映会赠票进行中

这部电影就是《尸速列车》导演延尚昊的最新原创悬疑电影《丑得要命》！

据韩媒，延尚昊认为这部电影缺乏商业性，所以完全由他自己创立的电影公司WOWPOINT进行制作，未接受任何外部投资。制作成本仅 2 亿韩元、拍摄期只有 3 周；演员日薪约 30 万韩元，工作人员仅 20 人，主演朴正民甚至零片酬演出！



《丑得要命》昨日在韩国上映，首日票房高达 3.4 亿韩元，观影人次达 3.5 万，一举超越长期霸榜的《鬼灭之刃剧场版 无限城篇》（3.38 万人次）。原 PO 表示虽然不确定总成本，但猜测应该已经回收一半；实际上多家韩媒指出，《丑得要命》总成本就是 2 亿韩元，比韩国独立电影平均水准（3 亿韩元）还低。

至於内容，原 PO 认为片中残忍程度只是「小学生以上都能接受」的等级，全家都能一起观赏，有可能是打救猪猡「今年最佳韩国电影」。至於剧情会不会让人胸口发闷？毕竟是延尚浩导演，参考他之前的作品《地狱公使》《打救猪猡》《猪猡之王》大概就懂了 ^^





剧情简介：

主角的父亲是篆刻大师，被称为「活生生的奇迹」的视障工艺匠。

某天，主角接到消息，得知 40 年前离家出走的母亲竟以骸骨之姿突然现身。

这位早在 40 年前就死去的母亲，究竟经历了什么？



韩国网友评论：

1. 这位导演很奇怪，预算越低，电影品质反而越好...

2. 以后都把延尚昊的预算限制在2亿韩元以下吧

3. 朴正民说，一起演出的林成宰形容这部片是「让那些弃延尚昊而去的人们回头的作品」kkk

4. 剧本超深刻，朴正民完全在「飞」，演技好到仿佛长出翅膀一样

5. 一定要去看！演技盛宴，看得很开心，但确实觉得有点不舒服哈哈

6. 完全是演技派大聚会，导演很会刻画人类群像

7. 果然延尚昊还是要拍这类型才最发挥得好

8. 投资金额一大，投资方的干预就大，不得不走典型的「韩国电影卖座公式」

9. 这次也是因为朴正民零片酬演出，才可能以2亿韩元这样的低成本完成

10. 这片评价很好耶，打算周末去看，超期待演员们的演技！

实际看过电影的观众评价：

1. 这部电影里，称呼别人为怪物的人反而更接近真正的怪物，而被叫怪物的人，却最接近平凡善良的人性

2. 朴正民一人分饰两角，演到这种程度还谈什么休假...... 疯狂演下去吧！

3. 从头到尾全神贯注沉浸在里面，结局让人思考很多。 以后朴正民的作品可以完全信任了

4. 虽然是低预算，却极其高级。 演技根本不是「在演戏」而是「成为那个人」。 朴正民、权海骁都太强了。 这部片让人反覆思考「人类追求的美是什么」，留下深刻余韵。 艺术性、作品性、大众性全部兼具的名作。

