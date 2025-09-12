金鐘國道歉：因007作戰級保密辦婚禮熱非議！澄清新娘謠言「性別以外全錯」

「國民單身漢」金鐘國正式脫單！他在9月5日於首爾某地和圈外女友舉行婚禮。 婚禮全程採取最高規格的保密措施，僅邀請家人及親友，甚至連受邀嘉賓也是在婚禮前一天才得知地點，還被要求「連經紀人都不要說」，可謂是「007作戰級」的防護。

日前，金鐘國通過自己的YouTube頻道公開影片，親自向粉絲致謝與致歉。 他表示：「感謝大家的祝福，我會更努力過好生活。」同時也提到因為各種原因選擇安靜舉辦婚禮，未能向外界多加說明，「一方面覺得抱歉，也希望大家多多諒解。 若因為我的消息讓部份人感到疲倦，也真的很抱歉。 感謝理解我的人。」

至於為何如此低調？ 金鐘國坦言：「因為太太希望能夠安靜舉行，我自己也想要簡單一些。」婚禮當天不僅全程未公開場地，社群媒體上也完全沒有流出婚禮畫面，就連新娘身分也成謎，外界甚至一度傳出各種揣測。



當初金鐘國舉辦婚禮時就因「鐵桶式保密」引得網路上反應兩極， 支持者認為：「這是藝人的私人選擇，祝福就好」、「低調也沒什麼問題」；但也有人覺得「保密過頭太誇張」、「從沒看過哪位明星把私生活藏這麼嚴」等。



此外，金鐘國還在近期播出的綜藝節目《屋塔房問題兒們》中親自提到老婆，表示「她不是健身相關從業者，也不是比我小20歲，更不是38歲。 還有傳聞說她是來自洛杉磯的女企業家，那也不是真的。 除了性別之外，報導內容沒有一個是真的。」



無論外界怎麼看，金鐘國依舊以誠懇態度向大眾致歉，並再次強調會好好生活。

