MAMAMOO頌樂10月香港開唱 中文互動粉絲期待

K-pop人氣女團MAMAMOO隊長頌樂Solar（金容仙）最近努力學習中文，更發行了首支個人中文出道單曲〈Floating Free〉，大大拉近了跟粉絲的距離。非常掛念香港粉絲的Solar，今天正式宣佈她的第三次個人巡迴演唱會《Solar 3rd CONCERT [Solaris] in HONG KONG》，將於10月25日在AXA安盛創夢館, 西沙GO PARK盛大舉行！

Solar希望為所有購票觀眾和YONGSOON（Solar粉絲名稱）帶來最值得留念的福利，她預備了歡送環節、親筆簽名海報、親筆簽名拍立得、10人一組團體合照，以及可以跟頌樂拍攝1:1合照的超限定福利送給觀眾！而一向愛錫歌迷的Solar，還特別為購買$1,588門票的所有觀眾，準備觀看彩排的福利；再加上全場購票粉絲都保證擁有的限定小卡，絕對讓大家樂而忘返。



頌樂除了是MAMAMOO的主唱和隊長，更有多才多藝的發展，既擁有自己的YouTube頻道《SOLARSIDO》，又以個人歌手出道，更參與作詞作曲的工作。意想不到是她還推出了個人中文單曲〈Floating Free〉，除顯現其過人唱功和高音外，Solar的中文更是十分標準！頌樂透露為了學好中文，每天也花3至4小時練習，而且更以她很喜歡的周杰倫電影《不能說的．秘密》中文劇本來學習。現在Solar和歌迷聊天、做訪問也可以用中文溝通，非常期待她在香港演唱會上有沒有機會獻唱中文歌呢？



值得一提的是Solar這次巡迴演唱會將於10月在韓國開始，之後10月25日便來到香港舉行！如果你也很想念頌樂的話，便不要錯過香港時間，2025年9月19日，星期五，早上11時，《Solar 3rd CONCERT [Solaris] in HONG KONG》演唱會的門票，就會在KKTIX和大麥網公開發售，票價分為$1,588、$1,288和$888，有關福利可見附圖。如想知道更多Solar香港演唱會的消息，可留意主辦單位的社交平台更新，以及新聞公佈。



Solar 3rd CONCERT [Solaris] in HONG KONG

日期：2025年10月25日（星期六）

時間：晚上6時

場館：AXA安盛創夢館, 西沙GO PARK

票價：HKD$1,588 / $1,288 / $888

公開售票：2025年9月19日 上午11時

訂購網站：KKTIX（kktix.com）、大麥網（damai.cn）

主辦單位：Soul N Joy Entertainment

協辦單位：FT Power, Yuko Culture, Enjoy Life

經紀公司：RBW

巡迴經紀：Media Creative International

