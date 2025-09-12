《許願吧，精靈》10/3全球爆笑上線！這精靈有點雷？金宇彬穿雨鞋坐田埂！秀智舉菜刀冷臉切年糕—這對CP怪得讓你笑到願望忘光光！

Netflix又要來搶大家的連假時間啦！10月3日中秋連假前，他們即將推出一部光看卡司和設定就讓人眼睛發亮的全新韓劇——《許願吧，精靈》（《다 이루어질지니》）。 這次的主角是金宇彬和秀智，兩人繼《任意依戀》後時隔9年再度合作，直接被封為「浪漫喜劇的黃金組合」，光是這個標題就讓人想先列入必追清單！

劇情腦洞大開，超級有梗：金宇彬飾演一個沉睡了千年的「神燈精靈」伊布利斯，某天突然醒來，竟然遇上一個「冷感到不像人類」的女子嘉盈（秀智 飾）。 一個是想用願望引誘人類的精靈，一個是連願望都懶得許的冰山女，兩人圍繞著三個願望展開一段又甜又暗黑、笑點滿點的奇幻羅曼史！



最近公開的劇照更是話題爆棚！金宇彬一下是眼神神秘又霸氣的惡魔精靈，氣場強到隔著屏幕都覺得壓迫; 下一秒卻換上工作褲和雨鞋，一屁股坐在農田裡，瞬間變身搞笑擔當。 而秀智更是反差超大，平時美得像不食人間煙火的仙女，轉頭卻舉著菜刀切年糕，冷靜到讓人發毛卻又莫名可愛——這角色被形容成「美麗卻怪異的女精神病態者」，真的太適合她！

當精靈散發非人類氣場想誘惑她時，嘉盈卻完全無視，只專心吃早餐（笑死！）。 精靈屢屢碰壁，反而被這位冷酷小姐壓制得死死的~但劇照中兩人又偶爾流露出微妙的曖昧氛圍，這種「甜蜜殺機」的化學反應，真的讓人超期待！



金宇彬說「精靈」這角色很難用一句話定義，有時強大殘酷，有時又膽小可愛，他甚至連動作和語氣都刻意演出「非人類感」。 而秀智則為了演活嘉盈，刻意壓抑情緒，用「嘉盈式思維」去表演，變成一個近乎冷酷、卻在無意中成為最正直的角色。



《許願吧，精靈》混合黑色幽默、奇幻設定與浪漫愛情，再加上金宇彬和秀智這對「反差CP」的火花，絕對是今年秋季最讓人期待的韓劇之一！10月3日起Netflix全球同步上線，準備好你的連假追劇清單，一起陷入這場精靈與人類的甜蜜遊戲吧！

