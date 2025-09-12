金钟国道歉：因007作战级保密办婚礼热非议！澄清新娘谣言「性别以外全错」

「国民单身汉」金钟国正式脱单！他在9月5日於首尔某地和圈外女友举行婚礼。 婚礼全程采取最高规格的保密措施，仅邀请家人及亲友，甚至连受邀嘉宾也是在婚礼前一天才得知地点，还被要求「连经纪人都不要说」，可谓是「007作战级」的防护。

日前，金钟国通过自己的YouTube频道公开影片，亲自向粉丝致谢与致歉。 他表示：「感谢大家的祝福，我会更努力过好生活。」同时也提到因为各种原因选择安静举办婚礼，未能向外界多加说明，「一方面觉得抱歉，也希望大家多多谅解。 若因为我的消息让部份人感到疲倦，也真的很抱歉。 感谢理解我的人。」

至於为何如此低调？ 金钟国坦言：「因为太太希望能够安静举行，我自己也想要简单一些。」婚礼当天不仅全程未公开场地，社群媒体上也完全没有流出婚礼画面，就连新娘身分也成谜，外界甚至一度传出各种揣测。



当初金钟国举办婚礼时就因「铁桶式保密」引得网路上反应两极， 支持者认为：「这是艺人的私人选择，祝福就好」、「低调也没什么问题」；但也有人觉得「保密过头太夸张」、「从没看过哪位明星把私生活藏这么严」等。



此外，金钟国还在近期播出的综艺节目《屋塔房问题儿们》中亲自提到老婆，表示「她不是健身相关从业者，也不是比我小20岁，更不是38岁。 还有传闻说她是来自洛杉矶的女企业家，那也不是真的。 除了性别之外，报导内容没有一个是真的。」



无论外界怎么看，金钟国依旧以诚恳态度向大众致歉，并再次强调会好好生活。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻