《许愿吧，精灵》10/3全球爆笑上线！这精灵有点雷？金宇彬穿雨鞋坐田埂！秀智举菜刀冷脸切年糕—这对CP怪得让你笑到愿望忘光光！

Netflix又要来抢大家的连假时间啦！10月3日中秋连假前，他们即将推出一部光看卡司和设定就让人眼睛发亮的全新韩剧——《许愿吧，精灵》（《다 이루어질지니》）。 这次的主角是金宇彬和秀智，两人继《任意依恋》后时隔9年再度合作，直接被封为「浪漫喜剧的黄金组合」，光是这个标题就让人想先列入必追清单！

剧情脑洞大开，超级有梗：金宇彬饰演一个沉睡了千年的「神灯精灵」伊布利斯，某天突然醒来，竟然遇上一个「冷感到不像人类」的女子嘉盈（秀智 饰）。 一个是想用愿望引诱人类的精灵，一个是连愿望都懒得许的冰山女，两人围绕著三个愿望展开一段又甜又暗黑、笑点满点的奇幻罗曼史！



最近公开的剧照更是话题爆棚！金宇彬一下是眼神神秘又霸气的恶魔精灵，气场强到隔著屏幕都觉得压迫; 下一秒却换上工作裤和雨鞋，一屁股坐在农田里，瞬间变身搞笑担当。 而秀智更是反差超大，平时美得像不食人间烟火的仙女，转头却举著菜刀切年糕，冷静到让人发毛却又莫名可爱——这角色被形容成「美丽却怪异的女精神病态者」，真的太适合她！

当精灵散发非人类气场想诱惑她时，嘉盈却完全无视，只专心吃早餐（笑死！）。 精灵屡屡碰壁，反而被这位冷酷小姐压制得死死的~但剧照中两人又偶尔流露出微妙的暧昧氛围，这种「甜蜜杀机」的化学反应，真的让人超期待！



金宇彬说「精灵」这角色很难用一句话定义，有时强大残酷，有时又胆小可爱，他甚至连动作和语气都刻意演出「非人类感」。 而秀智则为了演活嘉盈，刻意压抑情绪，用「嘉盈式思维」去表演，变成一个近乎冷酷、却在无意中成为最正直的角色。



《许愿吧，精灵》混合黑色幽默、奇幻设定与浪漫爱情，再加上金宇彬和秀智这对「反差CP」的火花，绝对是今年秋季最让人期待的韩剧之一！10月3日起Netflix全球同步上线，准备好你的连假追剧清单，一起陷入这场精灵与人类的甜蜜游戏吧！

