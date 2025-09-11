《十二使者》主演自爆最爱瞬间！朴炯植最爱场面竟还没播出，徐仁国一句台词帅炸粉丝

KBS 2TV 周末迷你剧、正在Disney+上热播的新剧《十二使者》近期话题不断，不仅剧情充满奇幻与动作元素，演员之间的化学反应更让粉丝看得过瘾。 近日，主演朴炯植、徐仁国、李主傧、康美娜还亲自公开了他们在剧中的「最爱场面与台词」，引发观众更多期待。

《十二使者》描述十二位天使为了守护人类世界，与邪恶势力展开激烈对抗的奇幻动作故事。



朴炯植（饰反派势力「昊鬼」）



朴炯植点名最喜欢的是与「米尔」（李主傧 饰）纠缠过往的片段。 这段尚未播出，将揭开「昊鬼」为何违背神的旨意，与天使们有著怎样的牵连。 他回忆起拍摄时笑说：「那个场景完全保留了原始环境，很特别; 而且随著时代不同，造型和服装也各有趣味，光是看服装就很精彩！」

徐仁国（饰猴子天使「元胜」）



他最爱的一句台词是第一集里的：「我自己来处理，你们在这等我。」徐仁国解释，这句话正好展现了角色积极、充满抱负的一面，也让「元胜」的领导气场跃然萤幕。 他还大赞拍摄现场气氛超级欢乐：「每位演员都努力展现角色个性，希望大家能享受十二使者之间不同的魅力！」

李主傧（饰龙之天使「米尔」）



她则挑选了古代时期的拍摄场景作为最爱，因为剧组特地找了完全没有现代建筑的地点进行取景，「真的是我第一次遇见那么神秘的空间，特别难忘。」她补充道：「现场氛围总是很温暖，大家像一家人一样，合作起来很愉快。」

康美娜（饰狗狗天使「姜智」）



她印象最深的是第三集中与「泰山」（马东石 饰）争执的片段。 当「泰山」因人类让自己受伤而心灰意冷时，「姜智」用一句：「队长守护著我们，那我们就守护人类吧！」再次点醒他。 康美娜表示，这句台词完全展现了角色「最爱人类」的温暖本性。 她还感性告白：「不演的时候还会想念大家，真的像家人一样。 《十二使者》是一部很温暖的作品。」

目前《十二使者》每周六、日晚间9点20分在 KBS 2TV 播出，并於播出后同步上架 Disney+，让全球观众都能一同追剧。

