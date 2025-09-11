《暴君的廚師》中國配音員「嘲弄」趙在允發音引發爭議！遭韓網友批：職業道德最差、太無禮了

《暴君的廚師》中國配音員公開嘲弄部分演員發音，事實被傳開後，也在韓網引發熱烈討論。

在《暴君的廚師》第5～6集中，大明使臣于坤（金亨默 飾）帶著頂級川菜宗師唐白龍（趙在允 飾）、頂級川菜熟手亞斐修（文昇攸 飾）和頂級功夫料理熟手孔文禮（朴仁秀 飾）到朝鮮的場面，所以劇中也出現不少他們說中文的橋段，雖然有一些真的是比較難聽懂 XD



近日，配音唐白龍的中國配音員上傳文章稱趙在允的發音「很差」，並公開嘲諷的內容，他表示：「是我配音的」、「因為其他人還能湊合，就這個完全是稀爛」、「爛到第一次在錄音室放他的原音，懂中文的韓國製作人看了我一愣，然後兩個人都笑噴了」等。



這個截圖在 the qoo 引發熱烈討論，韓網友紛紛表示：「拋開國家不說，職業道德最差」、「中國電視劇不也配音嗎？爲什麼那樣」、「太無禮了」、「如果中文說得好的話，需要你嗎」、「地球上生活的大部分人除了母語以外不會外語，所以你才會賺錢吧」、「沒有專業意識，你不知道自己是在往自己臉上吐口水嗎」、「沒必要說好中文，說得好能用上你這樣的嗎」、「他以後不會再進公司了」、「第6集因爲中文耳朵疼看不了了」、「韓國人不會中文是理所當然的，幹嘛呀」、「韓國演員有必要說好中文嗎？說實話我不想聽中文」等等。引發激烈的爭論後，中國人配音員也刪除自己留下的文章。

另一方面，《暴君的廚師》第6集收視率首都圈13.1%、全國12.7％成為話題。延志永（潤娥 飾）能否贏得比試？在第7集預告裡，延志永（潤娥 飾）畫出現代壓力鍋的設計圖，打算委託世宗大王時代著名發明家蔣英實的後人進行製作，她譨否贏得比試？還有與燕熙君李獻（李彩玟 飾）之間的關係越來越微妙，讓人期待下週播出呢！



