偶像選秀的黃金時代落幕？！業界即便砸下數百億，也難以再現當年選秀節目的熱潮

曾經無論誰參加都能保證人氣&曝光度的「選秀全盛時代」已經結束。如今，從中國資本到韓國企業，仍然有數百億韓元投資在選秀節目上，卻遲遲未能誕生繼 Wanna One、IZ*ONE、ENHYPEN、ZEROBASEONE（ZB1）之後的新一代超人氣組合。問題到底出在哪？觀眾們都審美疲勞了嗎？

自 2009 年韓國選秀節目鼻祖《Superstar K》系列開播以來，雖然選秀節目的脈絡延續至今，但其影響力已不如過去那樣能夠撼動整個 K-POP 市場。

雖然選秀節目的關注度依舊不低，但僅有像是發掘無名歌手或主打演唱實力的特定節目獲得國內的熱烈反響，如 MBN《現役歌王2》、JTBC《Sing Again－無名歌手戰》系列，但這些節目雖然都不足以帶動海外的影響力，但在國內卻有持續製作的發展與可能性。





《現役歌王2》最高收視率達到 14.1%，創下 MBN 綜藝史上罕見的成績。其 YouTube 直拍影片更突破 1,400 萬觀看次數，並長期在 Good Data 話題性指數上穩居第一，線上線下皆獲得亮眼成績。《Sing Again 3》也以 7~8% 的平均收視率受到矚目，決賽收視率更在首都圈衝上 8.5%。雖然 TV 朝鮮的《Mr. Trot 3》被認為不如前兩季的爆發力，但決賽收視率依舊達到 19.1%，在特定年齡層仍擁有絕對的支持度。這些節目在韓國國內都是收視保證。

然而，細看之下，即便砸下巨額製作費，卻在收視與話題性上雙雙失利、最終銷聲匿跡的選秀節目也不少。如今「成功」與「失敗」的差距如此明顯，這份成績單不禁讓人思考：這個類型的節目未來該何去何從？



尤其偶像選秀節目的成績可以說是慘不忍睹，不是原地踏步就是一路下滑。特別是地面波電視台的偶像選秀表現格外遜色。最近完結的 SBS《Be My Boyz》首播收視率僅 0.9%。即便中國資本砸下數百億投資推出的組合 YUHZ 以「海外投資模式」展現新可能，但與出道即引爆全國熱潮的 Wanna One、ZEROBASEONE 相比，影響力仍相差甚遠。



2023 年播出的 SBS《Universe Ticket》首播收視率 1.1%，最終回僅 0.6%，成績令人失望。冠軍隊伍的出道時間更延後到節目結束兩個月後（2024 年 3 月）才實現。同年播出的 MBC《Fantasy Boys – 放學後的心動2》決賽收視率也只有 0.5%，未能成功凝聚粉絲群。JTBC《Peak Time》雖以「偶像重啟」為新穎企劃，但因收視下滑與話題不足，無法延續成為系列節目。KBS2《Make Mate 1》因深夜時段播出，收視率更停留在 0% 區間，出道組活動也幾乎毫無存在感。收視率當然不是這類型選秀的節目的唯一準則，但以網上影響力來說，也都遠遠不足。

過去 2~3 年間，雖然無數偶像選秀節目陸續推出，但能接棒 Wanna One、IZ*ONE、ENHYPEN、ZEROBASEONE 熱度的後繼者卻遲遲未現身。





回顧選秀節目的巔峰——2017 年，透過《Produce 101》第二季出道的 Wanna One，初動專輯銷量 80 萬，活動一年半內累積銷量突破 300 萬，掀起國民級熱潮。《Produce 48》出身的 IZ*ONE 在韓日兩地活動，專輯累積銷量超過 300 萬；2020 年透過《I-LAND》出道的 ENHYPEN，專輯張張百萬銷量，在全球市場站穩腳步。2023 年的 ZEROBASEONE 以初動 182 萬、全球投票 9,000 萬次、影片總觀看數 3,500 萬的亮眼成績，成為偶像選秀全球化的成功典範。





然而在 ZEROBASEONE 之後，大多數新選秀節目都陷入低迷。 Mnet 被爆出投票造假，導致觀眾對選秀節目的信任度急劇下滑，加上近年「Trot（韓國演歌）」節目大行其道，偶像選秀的立足點大幅縮小。

雖然仍有特定類型節目能創造成功案例，但能同時影響韓國與全球市場的「純偶像選秀節目」，在投資與成果之間的落差卻愈發明顯。若沒有差異化的策劃，想要重現「偶像選秀節目的黃金時代」恐怕難上加難。

